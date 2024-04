La Guardia Civil ha traspasado las fronteras de España y se ha desplazado hasta República Dominicana para proseguir sus pesquisas con el caso de Luis Rubiales. De esta forma, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han registrado el alojamiento donde se encuentra el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que tiene previsto volver a nuestro país el próximo sábado.

El registro lo llevaron a cabo este lunes agentes de la UCO junto a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de República Dominicana, donde Rubiales se encuentra desde hace unos dos meses. La jueza que investiga los contratos presuntamente irregulares durante la etapa de Rubiales como presidente de la RFEF ordenó realizar este registro en el extranjero en el marco de una pieza sobre la que se ha decretado secreto de las actuaciones.

El pasado 20 de marzo, la Guardia Civil también registró la casa de Rubiales en Granada, así como la sede de la RFEF en busca de contratos posiblemente irregulares de los últimos cinco años, en coincidencia con la etapa de Rubiales al frente de la entidad.

Según ha adelantado la Cadena Ser, la Guardia Civil ha decidido dar un paso más con este registro en la República Dominicana. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda fue quien comenzó a investigar el contrato que la RFEF firmó con Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. La primera edición se disputó en el año 2020 y, tras una renovación, está firmado que se juegue allí esta competición hasta 2030.

El operativo desplegado por la Guardia Civil para encontrar contratos supuestamente fraudulentos firmados por la RFEF se basa en tres frentes: la Supercopa de España en Arabia Saudí, las finales de Copa del Rey en el estadio sevillano de La Cartuja y el contrato de asesoramiento firmado con China para desarrollar el fútbol en el país asiático.

Rubiales lleva completamente apartado de la gestión deportiva desde el pasado mes de octubre, cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA le inhabilitó oficialmente para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años. De esta forma, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que había dimitido de su cargo el 10 de septiembre por al beso no consentido a Jenni Hermoso, confirmaba que no podría presentarse a las elecciones a la presidencia de la RFEF, cuyo proceso se pondrá marcha precisamente este miércoles.

Fue precisamente la FIFA quien primero intervino contra Rubiales. Lo hizo el 26 de agosto, seis días después de que España ganara el Mundial femenino en Australia, cuando anunció la suspensión provisional del dirigente. En uso de las facultades otorgadas por el artículo 51 del Código, la Comisión Disciplinaria de la FIFA acordó la suspensión durante 90 días de Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. Poco después, confirmaba su inhabilitación hasta 2026.