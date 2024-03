Luis Rubiales le ha comunicado a la juez que el próximo 6 de abril volverá a España y se ha puesto a «plena disposición» de las autoridades para colaborar en el esclarecimiento de todos los contratos que se firmaron durante su presidencia al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Así lo ha confirmado OKDIARIO un día después de que la Guardia Civil lanzara un operativo que se saldó con un total de siete detenciones y once registros en distintos puntos del país, entre ellos la sede de la RFEF en Las Rozas o el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

Precisamente, uno de esos registros se realizó en el domicilio familiar que Rubiales tiene en Granada. El ex presidente pidió a la Guardia Civil que no rompiese la cerradura de su casa porque su padre estaba dispuesto a colaborar y abrir la puerta. «Pero no atendieron razones. Yo no tengo nada que esconder», incide en declaraciones a este periódico.

En el escrito que le ha enviado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, y al que OKDIARIO ha tenido acceso, Rubiales ha adjuntado como prueba una reserva del billete de avión que tiene reservado para aterrizar en Madrid el próximo 6 de abril a las 11.25 horas.

«De hecho, su familia (sus tres hijas y su ex mujer) tienen asimismo previsto desplazarse a República Dominicana el próximo 29 de marzo y regresar con él en el mismo vuelo que llega a Madrid el 6 de abril», se explica en el escrito, que también lleva adjuntos los cuatro billetes de avión correspondientes a las familiares de Rubiales.

Respecto al delito que la justicia le atribuye de blanqueo de capitales, Rubiales asegura que también tiene la conciencia muy tranquila, ya que todo el dinero que ha empleado para sus negocios personales sale de los ahorros que acumuló, primero durante su carrera de una década como futbolista y posteriormente durante sus etapas como presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (2010-2017) y de la RFEF (2018-2023).

Este miércoles, el mismo día en el que la Guardia Civil lanzó su operativo, Rubiales explicó a OKDIARIO su situación desde la República Dominicana. «Yo nunca he hecho nada ilegal», aseguró el ex dirigente antes de contar los motivos por los que no se encontraba en España cuando se ha producido el despliegue de la UCO.

Desde el país caribeño, hasta donde viajó durante el pasado mes de febrero, Rubiales trasladó un mensaje muy contundente: «Volveré cuando tenga que volver». Sus planes a corto plazo pasaban por retornar a España a principios de abril, una vez finalizada la Semana Santa y después de estar unos días con su familia. Así lo ha confirmado la defensa del propio Rubiales a primera hora de este jueves con un escrito a la juez.

El operativo desplegado por la Guardia Civil para encontrar contratos supuestamente fraudulentos firmados por la RFEF se basa en tres frentes: la Supercopa de España en Arabia Saudí, las finales de Copa del Rey en el estadio sevillano de La Cartuja y el contrato de asesoramiento firmado con China para desarrollar el fútbol en el país asiático.