Rubiales se defiende: «El dinero de mi cuenta es producto de mi trabajo»

Luis Rubiales ha tomado la palabra para defenderse de todas las informaciones y especulaciones que siguen brotando en torno a su presencia en la República Dominicana. El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol se ha defendido de varias «mentiras» sobre sus supuestos negocios en otros países y ha defendido que todo el dinero que tiene es «producto del trabajo y los ahorros».

«Es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí (República Dominicana). Es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí», asegura Rubiales.

En esta lista de «mentiras» también incluyen las informaciones de que tiene la propiedad de un equipo de béisbol en el país caribeño. «Y eso lo han dicho, no sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mi cuenta no tienen nada que ver. El dinero de mi cuenta es producto de mi trabajo y de mis ahorros», esgrime.

Estas declaraciones forman parte del adelanto de una entrevista que LaSexta emitirá íntegramente este miércoles. «¿Qué pasa, que el presidente de la Federación Española tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad?», se pregunta por último Rubiales, sentado frente a la periodista Ana Pastor.

Rubiales última hora

Sobre Rubiales pesa una orden de detención emitida por la justicia española. El ex futbolista ya comunicó a la juez que el próximo 6 de abril volverá a España y se puso a «plena disposición» de las autoridades para colaborar en el esclarecimiento de todos los contratos que se firmaron durante su presidencia al frente de la Real Federación Española de Fútbol.

Así lo confirmó a OKDIARIO un día después de que la Guardia Civil lanzara el pasado 20 de marzo un operativo que se saldó con un total de siete detenciones y once registros en distintos puntos del país, entre ellos la sede de la RFEF en Las Rozas o el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

Precisamente, uno de esos registros se realizó en el domicilio familiar que Rubiales tiene en Granada. El ex presidente pidió a la Guardia Civil que no rompiese la cerradura de su casa porque su padre estaba dispuesto a colaborar y abrir la puerta. «Pero no atendieron razones. Yo no tengo nada que esconder», se defendió.

En el escrito que le envió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, y al que este periódico tuvo acceso, Rubiales adjuntó como prueba una reserva del billete de avión que tiene reservado para aterrizar en Madrid el próximo sábado 6 de abril a las 11.25 horas.

El operativo desplegado por la Guardia Civil para encontrar contratos supuestamente fraudulentos firmados por la RFEF se basa en tres frentes: la Supercopa de España en Arabia Saudí, las finales de Copa del Rey en el estadio sevillano de La Cartuja y el contrato de asesoramiento firmado con China para desarrollar el fútbol en el país asiático.