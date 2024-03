Rubiales niega que vaya a solicitar la nacionalidad dominicana: «Es falso»

Luis Rubiales no planea pedir la nacionalidad dominicana. El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha querido cortar de raíz las especulaciones con este asunto asegurando que son falsas y reiterando que próximamente volverá a España para aclarar ante la justicia todos los contratos firmados durante su etapa al frente de la RFEF.

«Lo de la nacionalidad dominicana es falso. ¿Qué parte no se entiende de que estoy ganándome la vida aquí?. Estoy trabajando aquí. Estoy más aquí que en España. Estoy intentando generar recursos porque tengo una familia», aclaró Rubiales, un día después de enviar un escrito a la juez del caso en el que se ponía a su «plena disposición» para realizar todas las aclaraciones pertinente.

Rubiales respondió así a las informaciones de algunos medios españoles que apuntaban a que estaría tramitando la nacionalidad dominicana, después de que la Guardia Civil registrara su domicilio en Granada y la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) por presuntas irregularidades vinculadas a la Supercopa de España y la reforma de La Cartuja.

El expresidente de la RFEF expresó este jueves su voluntad de colaborar con la justicia española y anunció su intención de adelantar su regreso a España desde la República Dominicana, previsto para el 6 de abril. «He pedido al juzgado adelantar mi vuelta para cuando me lo pidan», apostilló Rubiales en declaraciones a Europa Press.

La situación de Rubiales

Este miércoles, el mismo día en el que la Guardia Civil lanzó su operativo, Rubiales explicó a OKDIARIO su situación desde la República Dominicana. «Yo nunca he hecho nada ilegal», aseguró el ex dirigente antes de contar los motivos por los que no se encontraba en España cuando se ha producido el despliegue de la UCO.

Desde el país caribeño, hasta donde viajó durante el pasado mes de febrero, Rubiales trasladó un mensaje muy contundente: «Volveré cuando tenga que volver». Sus planes a corto plazo pasaban por retornar a España a principios de abril, una vez finalizada la Semana Santa y después de estar unos días con su familia. Así lo confirmó a defensa del propio Rubiales a primera hora del jueves con un escrito a la juez.

Este viernes, se ha conocido que el ex asesor jurídico de la Real Federación Española de Fútbol Tomás González Cueto y el directivo de Gruconsa Ángel González Segura han sido puestos en libertad sin medidas cautelares. El abogado de cabecera de Rubiales había sido detenido el pasado miércoles en la operación que la UCO de la Guardia Civil, con apoyo de la EUROPOL, llevó a cabo en Las Rozas.

El operativo desplegado por la Guardia Civil para encontrar contratos supuestamente fraudulentos firmados por la RFEF se basa en tres frentes: la Supercopa de España en Arabia Saudí, las finales de Copa del Rey en el estadio sevillano de La Cartuja y el contrato de asesoramiento firmado con China para desarrollar el fútbol en el país asiático.