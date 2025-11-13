El BOE lo confirma: España tendrá un puente de tres días y está a punto de llegar

Tras el Día de la Almudena, día festivo en Madrid trasladado al lunes 10 de noviembre, y el día de la Hispanidad, festivo nacional del 12 de octubre, el BOE ha confirmado nuevos festivos en el calendario. La realidad es que ya se han consumido la gran parte de festividades tanto nacionales como de la Comunidad. Los fijados por el Ayuntamiento de Madrid ya se han consumido (San Isidro y Día de la Almudena), al igual que los autonómicos.

¿Cuándo son los próximos festivos en España?

Los próximos festivos están más cerca que nunca. El día de la Inmaculada Concepción se celebrará el próximo 8 de diciembre, lunes, conmemorando una de las festividades más importantes del calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Por otro lado, el 6 de diciembre también es festivo; día de la Constitución. Este, desafortunadamente, tendrá un sabor algo más amargo, ya que se celebra un sábado, día no laborable.

De todas formas, el fin de semana que da comienzo el 6 de diciembre será más largo para toda España, ya que el lunes 8 sí que se celebrará como día festivo. Este puente de la Purísima, término que se utiliza para referirse al puente que une el día de la Constitución con el día de la Inmaculada Concepción, será en 2025 un fin de semana largo que utilizarán millones de españoles para moverse por el país y hacer las compras típicas de la Navidad.

Un clásico de este fin de semana largo es acudir a otras ciudades de España (o del resto del mundo) para poder ver los alumbrados más característicos, como pueden ser los de Madrid, Toledo, Segovia, Vigo, Sevilla, Málaga o Alicante.

Con motivo del día de la Constitución y como suele ser habitual cada año, se realizarán una serie de actos para conmemorar la aprobación de la Constitución española en 1978.

Por ello, se realizará un izado de la bandera de España frente al Congreso de los Diputados, seguido de una parada militar y un acto institucional en las Cortes Generales. También se realizará la tradicional lectura de la Constitución en diferentes ciudades de España y se realizarán algunos actos culturales.

La Navidad, más cerca que nunca

Este puente servirá como trailer de las fechas navideñas. Éstas se encuentran más cerca que nunca, y con ellas, la alegría y emoción tanto de niños como adultos. En Navidad, hay dos grandes festivos: 25 de diciembre, día de Navidad, festivo nacional y uno de los días más importantes del año, y 1 de enero, también festivo nacional que marca el comienzo del nuevo año.

Por otro lado, hay días que no se registran oficialmente como festivo, pero en el que las empresas adoptan un horario adaptado o directamente no realizan su actividad laboral.