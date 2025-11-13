Carlos Alcaraz – Musetti en directo hoy | Cómo y dónde ver online gratis y por TV el partido de las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz se enfrenta a Lorenzo Musetti en directo en la tercera jornada de las ATP Finals 2025, ésta vez ante el noveno mejor tenista del momento. El español viene de hacer pleno ante el australiano Álex de Muñaur y al estadounidense Tayloe Fritz, éste último con algo más de esfuerzo tras un alargado partido. Alcaraz tiene el billete a semifinales prácticamente en la punta de los dedos pase lo que pase en este partido pero puede lograr su primer pleno de triunfo en estas ATP Finals.

Alcaraz – Musetti, en directo

¿A qué hora es hoy el partido de Carlos Alcaraz contra Musetti en las ATP Finals 2025?

El esperado Carlos Alcaraz – Lorenzo Musetti, correspondiente a la jornada 3 del grupo Jimmy Connors, se disputará este jueves 13 de noviembre, con inicio previsto no antes de las 20:30 horas (una hora menos en Canarias). El escenario, una vez más, será el majestuoso Inalpi Arena de la ciudad italiana de Turín.

Dónde ver hoy el Carlos Alcaraz – Musetti de las ATP Finals 2025 por TV y online en directo

Los seguidores del tenis podrán disfrutar del Carlos Alcaraz – Musetti de las ATP Finals 2025 en directo gracias a Movistar+, que cuenta con los derechos exclusivos de retransmisión en España. El partido podrá verse por televisión en los canales Movistar Plus+, Vamos y Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de la plataforma, mientras que Movistar Deportes pertenece a la suscripción premium que ofrece acceso a las principales competiciones deportivas.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Musetti en las ATP Finals 2025

Si no puedes ver el encuentro por televisión o en streaming, también podrás seguir el Carlos Alcaraz – Musetti en directo por radio y gratis. Emisoras nacionales como Cadena COPE, Onda Cero, RNE, Radio Marca o Cadena SER ofrecerán conexiones en vivo desde el Inalpi Arena de Turín, con narraciones y actualizaciones constantes de lo que ocurra sobre la pista.