Carlos Alcaraz – Musetti en directo hoy | Cómo y dónde ver online gratis y por TV el partido de las ATP Finals 2025
Carlos Alcaraz se enfrenta a Lorenzo Musetti en directo en la tercera jornada de las ATP Finals 2025, ésta vez ante el noveno mejor tenista del momento. El español viene de hacer pleno ante el australiano Álex de Muñaur y al estadounidense Tayloe Fritz, éste último con algo más de esfuerzo tras un alargado partido. Alcaraz tiene el billete a semifinales prácticamente en la punta de los dedos pase lo que pase en este partido pero puede lograr su primer pleno de triunfo en estas ATP Finals.
Alcaraz – Musetti, en directo
¿A qué hora es hoy el partido de Carlos Alcaraz contra Musetti en las ATP Finals 2025?
El esperado Carlos Alcaraz – Lorenzo Musetti, correspondiente a la jornada 3 del grupo Jimmy Connors, se disputará este jueves 13 de noviembre, con inicio previsto no antes de las 20:30 horas (una hora menos en Canarias). El escenario, una vez más, será el majestuoso Inalpi Arena de la ciudad italiana de Turín.
Dónde ver hoy el Carlos Alcaraz – Musetti de las ATP Finals 2025 por TV y online en directo
Los seguidores del tenis podrán disfrutar del Carlos Alcaraz – Musetti de las ATP Finals 2025 en directo gracias a Movistar+, que cuenta con los derechos exclusivos de retransmisión en España. El partido podrá verse por televisión en los canales Movistar Plus+, Vamos y Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de la plataforma, mientras que Movistar Deportes pertenece a la suscripción premium que ofrece acceso a las principales competiciones deportivas.
Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Musetti en las ATP Finals 2025
Si no puedes ver el encuentro por televisión o en streaming, también podrás seguir el Carlos Alcaraz – Musetti en directo por radio y gratis. Emisoras nacionales como Cadena COPE, Onda Cero, RNE, Radio Marca o Cadena SER ofrecerán conexiones en vivo desde el Inalpi Arena de Turín, con narraciones y actualizaciones constantes de lo que ocurra sobre la pista.
1-1
Solventa Musetti
Tampoco afronta grandes dificultades Musetti para logra su juego al saque. Cedió un único punto, al igual que Alcaraz en su primer juego.
1-0
Primer juego para Alcaraz
Firme Carlos Alcaraz en este primer juego. Sólido y seguro el español. Necesario con las dudas que generó al saque ante Fritz.
15-0
El primer punto del partido es para Alcaraz
Con Carlos Alcaraz al saque en este primer juego y set, el primer punto cae del español tras un buen primer servicio.
En pista ambos tenistas
Ya están Alcaraz y Musetti en pista. Gran ovación al italiano, que juega en casa. Peloteo de calentamiento, sorteo y a jugar al tenis.
Todo listo en Turín
Ya está todo listo sobre la pista para que salten ambos tenistas. En breve comenzará el duelo entre Alcaraz y Musetti.
Los enfrentamientos Alcaraz frente a Musetti
El enfrentamiento entre Alcaraz y Musetti, correspondiente a la tercera jornada del grupo, promete emoción. Ambos jugadores se han visto las caras en siete ocasiones, con seis victorias para el murciano. El único triunfo del italiano se remonta a 2022, en el torneo de Hamburgo, un recuerdo ya lejano para el de El Palmar, que domina claramente el historial reciente entre ambos.
La temporada de Alcaraz
Aunque la temporada no comenzó bien para Carlos Alcaraz, el tenista español ha demostrado una gran capacidad de reacción. En 2025 cayó ante Novak Djokovic en los cuartos de final del Open de Australia, y también fue eliminado en las semifinales de Indian Wells y en su debut en Miami y París. Además, perdió las finales de Wimbledon y del Trofeo Conde de Godó, pero supo resarcirse con una impresionante colección de títulos: Róterdam, Queen’s, Tokio, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati, y dos grandes coronas, Roland Garros y el US Open.
El camino de Alcaraz
Carlos Alcaraz continúa firme en su camino por las ATP Finals 2025. En su debut, superó a Álex de Miñaur en dos sets (7-6 y 6-2), y en la segunda jornada del grupo Jimmy Connors logró una remontada épica ante Taylor Fritz (6-7, 7-5 y 6-3). Ahora, el murciano se enfrentará a Lorenzo Musetti con la misión de asegurar el billete a las semifinales y completar una fase de grupos perfecta.
Todo listo en Turín
Carlos Alcaraz afronta un nuevo desafío en las ATP Finals 2025, donde tratará de sellar su clasificación a las semifinales frente a Lorenzo Musetti. El encuentro promete ser un auténtico espectáculo en el Inalpi Arena de Turín, con el público volcado con el jugador local. Aunque el murciano podría avanzar incluso con una derrota, cualquier tropiezo podría complicarle el camino hacia la siguiente fase.
¡Buenas noches y bienvenidos!
Ya estamos por aquí con todo listo para contaros el minuto a minuto del tercer partido de esta fase de grupos de las ATP Finals 2025 para Carlos Alcaraz. El tenista español se mide al italiano Lorenzo Musetti, número nueve del mundo y el cual se juega estar en semifinales esta noche.
2-1
Sigue encontrándose Alcaraz
Seguro con su juego Alcaraz, que sabe ya que tendrá un duro oponente en frente esta noche. Musetti pelea cada bola.