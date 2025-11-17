El truco de un experto para que la Flor de Pascua dure años: puede convertirse en un árbol

La Poinsettia, también conocida como Flor de Pascua o Flor de Navidad, es una de las plantas más emblemáticas de la temporada navideña. Sus hojas rojas vibrantes y su forma característica decoran hogares y oficinas durante los meses de noviembre y diciembre, pero muchas personas cometen el error de deshacerse de ella cuando pierde sus hojas en febrero o marzo. Sin embargo, esta planta puede vivir todo el año si recibe los cuidados adecuados.

Cuando la Flor de Pascua pierde sus hojas no significa que haya muerto, sino simplemente que ha entrado en un periodo de reposo después de la floración. Durante este tiempo, la planta concentra su energía en fortalecer las raíces y el tallo central. Al respetar este ciclo y darle los cuidados correctos, podrás disfrutar de ella durante todo el año y prepararla para que florezca nuevamente en Navidad.

¿Cómo cuidar la Flor de Pascua?

El primer paso después de que la Flor de Pascua pierda las hojas es trasplantarla para que las raíces tengan más espacio para desarrollarse correctamente y la planta obtenga nutrientes frescos. Este proceso le proporciona nutrientes frescos y espacio para que las raíces se desarrollen correctamente.

Retira la planta del recipiente original y elimina cuidadosamente la bolsa del vivero si la tiene, ya que limita el crecimiento de las raíces. Mezcla sustrato universal con perlita y humus de lombriz. Si no tienes perlita ni humus, puedes usar sólo sustrato universal, aunque la mezcla enriquecida ofrece mejores resultados. Coloca la planta en la nueva maceta y rellena con la mezcla de sustrato, presionando ligeramente para que quede firme. Riega la planta, pero evitando encharcarla. Necesita humedad constante, pero el exceso de agua puede pudrir las raíces.

Una vez trasplantada, llega el momento de podarla para que pueda concentrar toda su energía en brotes nuevos y se forme con una estructura atractiva y equilibrada.

Corta los tallos dejando aproximadamente 10 cm de altura. Esto estimula el crecimiento desde los nudos inferiores.

Asegúrate de dejar al menos dos o tres nudos en cada tallo. Los nudos son los puntos desde los cuales brotarán nuevas ramas. Corta justo por encima del último nudo y elige aquellos que miren hacia fuera. Esto permitirá que la planta crezca de manera más abierta y simétrica.

Un truco extra que muchos no conocen es que los tallos que cortes durante la poda pueden convertirse en nuevas plantas. Para ello:

Retira las flores de los tallos cortados, dejando una sola hoja por tallo. Pon los tallos en agua durante unos minutos. Antes de colocarlos, deja que se sequen ligeramente y, si deseas, espolvorea canela en polvo en los cortes como cicatrizante natural. Agrega una gota de agua oxigenada en el agua para estimular el enraizamiento y prevenir bacterias. Mantén los tallos en un lugar iluminado pero sin sol directo hasta que desarrollen raíces, y luego trasplántalos en macetas con sustrato ligero y nutritivo.

Cuidados durante el año

Para que la Flor de Pascua viva varios años y se convierta en un árbol, es importante seguir algunos cuidados durante el resto del año: