Parece Laponia pero el pueblo más mágico de la Navidad está en Sevilla: pista de hielo, atracciones y nevadas

Por cuarto año consecutivo, Dos Hermanas se prepara para acoger uno de los eventos navideños más esperados de la provincia de Sevilla: Navidad Park, un parque de atracciones que transforma el recinto ferial en un auténtico paraíso invernal para toda la familia. Con más de 10.000 metros cuadrados de diversión y entretenimiento, el parque abrirá sus puertas el próximo jueves 20 de noviembre a las 17:00 horas, y permanecerá operativo hasta el martes 6 de enero de 2026. El parque estará situado en el aparcamiento de la Avenida de España, un lugar de fácil acceso tanto a pie como en transporte público, con amplias zonas de aparcamiento gratuitas.

Navidad Park se ha consolidado como un referente navideño en Dos Hermanas. Este año, habrá más de 40 propuestas de ocio, entre las que se incluyen atracciones temáticas, juegos de habilidad y máquinas recreativas, pensadas para que tanto los más pequeños como los adultos puedan disfrutar de experiencias únicas. Asimismo, los visitantes podrán encontrar churrerías tradicionales, buñuelos con chocolate, hamburgueserías, bocaterías, puestos de algodón dulce y gofres, entre otros.

Entre las atracciones más esperadas se encuentra la gran pista de hielo natural profesional de 400 metros cuadrados. Junto a ella, el Tubing, un gigantesco tobogán de hielo, promete emociones intensas.

Sin duda, uno de los mayores atractivos es el Trineo Encantado, la versión navideña de la popular montaña rusa Ratón Vacilón. Esta atracción, que incluye trineos y nieve artificial, se ha convertido en un clásico del parque desde sus primeras ediciones. «Ya en las dos ediciones anteriores cautivó al público desde el primer día», asegura Miguel Ángel Bañuls, promotor del proyecto.

Además, volverán a estar presentes los clásicos Jumpin, Scalextric Rally París-Dakar, pista de choque infantil, Carrusel Disney, Toro Mecánico, Divertijuegos, Camas Multijuegos, ponys mecánicos y Jamaica x Transformers.

Novedades de este año

La edición 2025 de Navidad Park llega con cinco nuevas atracciones que elevan la experiencia a un nivel superior. Entre ellas destacan:

Cápsula simuladora RC Virtual : una atracción que combina tecnología y emoción, transportando a los visitantes a mundos virtuales interactivos.

: una atracción que combina tecnología y emoción, transportando a los visitantes a mundos virtuales interactivos. Plane : una atracción importada de China, que promete sensaciones inéditas y diversión para toda la familia.

: una atracción importada de China, que promete sensaciones inéditas y diversión para toda la familia. Mega Aventura : un recorrido lleno de obstáculos y sorpresas, ideal para los más atrevidos.

: un recorrido lleno de obstáculos y sorpresas, ideal para los más atrevidos. Octopus : un clásico moderno que combina giros y velocidad, generando adrenalina en cada vuelta.

: un clásico moderno que combina giros y velocidad, generando adrenalina en cada vuelta. Látigo: la atracción más emblemática, que mantiene su popularidad año tras año por la intensidad de sus movimientos.

Ambiente navideño único

La ambientación del parque es otro de sus grandes atractivos. Para sentir de lleno el espíritu navideño, se ha preparado un gran alumbrado que recorre todo el recinto, acompañado de villancicos que suenan en todas las áreas y nevadas programadas en puntos específicos, recreando la atmósfera de Laponia.

Miguel Ángel Bañuls, promotor de este proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, se muestra muy ilusionado con esta nueva edición: «este año estoy especialmente ilusionado con Navidad Park, ya que hemos puesto toda la carne en el asador para que una ciudad tan importante cuente con una propuesta de ocio enfocada especialmente al público infantil acorde con el prestigio y el nivel de Dos Hermanas. Sin duda, se trata de la edición más ambiciosa de todas las que hemos organizado hasta ahora».

Y añade: «todos estamos muy satisfechos de que esta aventura tenga continuación, hasta el punto de que Navidad Park ya se ha convertido en un clásico con arraigo en la cultura navideña de la ciudad de Dos Hermanas. Por todo ello, tenemos la certeza de que niños y mayores volverán a disfrutar muchísimo en unas fechas tan entrañables».

El parque abrirá desde el 20 de noviembre hasta el 6 de enero. Durante la inauguración, las 200 primeras personas tendrán un chocolate con churros y dos atracciones gratis.

Navidad Park se ha convertido en un verdadero referente de las celebraciones navideñas en la provincia de Sevilla. Cada año, el parque consigue superar las expectativas de sus visitantes, combinando entretenimiento, gastronomía y tradición, y manteniendo viva la ilusión de pequeños y mayores por igual. Durante casi dos meses, el recinto ferial se transforma por completo con una ambientación cuidada hasta el último detalle que logra transportar a los visitantes a un mundo de fantasía. Es un escenario donde la magia de las fiestas se vive de manera tangible, y donde cada atracción, desde la pista de hielo hasta el Trineo Encantado, invita a disfrutar de experiencias únicas.

La gastronomía es otro de los elementos que refuerzan la experiencia, con puestos de churros, buñuelos con chocolate, gofres, perritos calientes y otras delicias. Con luces, villancicos, nieve, trineos y risas, Dos Hermanas se transforma en una pequeña Laponia, ofreciendo la oportunidad de vivir la Navidad con alegría y espíritu navideño; un lugar donde la diversión, la emoción y la magia de estas fechas tan especiales se dan la mano.