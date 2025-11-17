Juan José Hidalgo (84), el presidente y máximo accionista de Air Europa, asumirá en persona el cargo de consejero delegado tras la salida de Jesús Nuño de la Rosa, según fuentes cercanas a la aerolínea. De esta forma, Hidalgo asumirá por completo la responsabilidad de la gestión de la compañía.

Nuño de la Rosa ha abandonado el cargo «en un ambiente de amistad y máxima cordialidad», según un comunicado de Air Europa, una vez que la empresa ha devuelto de forma anticipada el préstamo de la SEPI de 475 millones. Por ello, también salen del consejo de Air Europa los consejeros nombrados por el holding de inversión público, César Hernández

Blanco y Juan Manuel Bujía.

Hidalgo ha preferido tomar totalmente las riendas de la aerolínea antes que fichar a otro consejero delegado externo o que situar a su hijo, Javier Hidalgo, en el cargo, siempre según las fuentes consultadas.

«Hidalgo será consejero delegado a pesar de su edad mientras tenga fuerzas para ello. La empresa funciona por sí misma, se ha quitado de encima la espada de Damocles de la SEPI y los directivos son los que la gestionan en el día a día», añaden.

La renovación del consejo tras la salida de Nuño de la Rosa y de los representantes de la SEPI se completará en las próximas semanas con el desembarco de Turkish Airlines, que ha adquirido un 26% de Air Europa por unos 300 millones en una reciente ampliación de capital. Esta inyección es la que ha permitido a la aerolínea cancelar íntegramente el citado préstamo concedido por la SEPI durante la pandemia.

Las fuentes añaden que Air Europa concederá a Turkish un solo asiento en el consejo de administración, a pesar de que ese porcentaje podría darle derecho a algún consejero más. Tampoco está previsto conceder a la aerolínea turca ningún cargo directivo. De hecho, la compañía balear no prevé realizar nuevos cambios en el organigrama.

Etapa de Nuño de la Rosa

Nuño de la Rosa asumió el cargo de consejero delegado de Air Europa en junio de 2022 en sustitución de Valentín Lago mediante un acuerdo del Globalia (el holding de la familia Hidalgo) y la SEPI, que contempló también la entrada de los dos consejeros en representación del Estado. Una vez devuelto el préstamo, este acuerdo queda superado, lo que explica la salida del CEO.

Antes de fichar por Air Europa, este ejecutivo fue presidente y consejero delegado de El Corte Inglés. En su etapa en la aerolínea, ha pilotado la superación de la crisis del covid, el aumento de rutas y frecuencias (por ejemplo, a Estambul), la vuelta a beneficios y, finalmente, la búsqueda de un socio para poder devolver el préstamo. En ese proceso estuvieron interesadas Lufthansa y Air France-KLM, pero finalmente Turkish hizo la oferta más alta.