Nuño de la Rosa deja el cargo de consejero delegado de Air Europa

Jesús Nuño de la Rosa, hasta ahora consejero delegado de Air Europa, deja su cargo y responsabilidades en la empresa tras un acuerdo con Juan José Hidalgo, presidente de la compañía y de Globalia, según ha afirmado la mercantil en un comunicado. Esto sucede tras saldar sus deudas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y conseguir el apoyo de Turkish Airlines como inversor.

En el comunicado, Air Europa ha señalado que el acuerdo ha sido suscrito en un «ambiente de amistad y máxima cordialidad» y que ya ha sido aprobado por el consejo de administración.

Por otro lado, César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía, representantes de SEPI en el consejo de administración de Air Europa, han presentado su dimisión como consejeros de la sociedad. La salida de ambos consejeros de la SEPI coincide con la desvinculación de Jesús Nuño de la Rosa como

CEO de Air Europa.

Air Europa ha anunciado una renovación de su consejo de administración.

La empresa explica que esta decisión se enmarca dentro del contexto actual de la compañía, que ha realizado el pago anticipado del préstamo concedido por SEPI, con un año de antelación respecto a la fecha originalmente establecida.

Air Europa agradece su entrega a Nuño de la Rosa

La aerolínea también ha agradecido su entrega a Jesús Nuño de la Rosa, así como su «dedicación y lealtad durante el desempeño de su cargo desde julio de 2022». Por otro lado, la compañía ha expresado su agradecimiento a César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía por el trabajo realizado y su compromiso durante el tiempo que han formado parte del consejo de administración.

En ese sentido, Air Europa ha anunciado una renovación de su consejo: «En los próximos días se procederá a la renovación del consejo de administración, lo cual se comunicará puntualmente a través de los canales oficiales de la compañía».