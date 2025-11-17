Carlos Sainz te invita al Dakar con Plenergy

Plenergy, la compañía líder en el sector de gasolineras de bajo precio, y su embajador de marca, el cuatro veces campeón del Rally Dakar, Carlos Sainz, quieren premiar la fidelidad de los clientes de sus estaciones de servicio invitándoles a vivir una experiencia inolvidable en el arranque del Dakar 2026.

A través de la campaña “Rumbo al Dakar”, Plenergy sorteará entre sus clientes cinco viajes VIP al Rally Dakar de Arabia Saudí del 2 al 4 de enero de 2026, en el que podrán vivir de primera mano las primeras etapas de la carrera más famosa del mundo, y todo ello desde dentro del equipo del piloto Carlos Sainz, que ese año completará su vigésima participación en la competición junto a Lucas Cruz.

Los cinco premios de Plenergy incluyen vuelos internacionales a Yanbu, alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas, comidas durante el viaje, experiencia VIP a la etapa Prólogo del 3 de enero y a la ceremonia del podio; asistencia a la primera etapa del Dakar con inicio y final en Yanbu el 4 de enero, además del acceso exclusivo al vivac de los competidores.

Pero lo que hace más única esta experiencia, es el poder acompañar directamente a Carlos Sainz, embajador de marca de Plenergy, en este inicio de competición a través de tres momentos exclusivos que solo podrán vivir los ganadores del sorteo: un Meet and Greet personalizado con Carlos, la asistencia al encuentro con el equipo Ford, y la experiencia de vivir la primera etapa de la carrera junto a su equipo.

El premio, además, incluye regalos exclusivos, traslados en 4×4 y una «Experiencia Dakar» única, donde los ganadores aprenderán los fundamentos de la navegación y la conducción en el rally. «Como embajador de Plenergy, me hace especial ilusión tener un detalle con los clientes más comprometidos con la marca que ofrece el mejor combustible al mejor precio. De ahí nace la idea de crear una experiencia realmente única para vivir desde dentro esta nueva edición del Dakar en Arabia Saudí. No hay nada comparable a la energía del vivac y a la emoción del desierto, así que será un auténtico placer recibir a los cinco ganadores en Yanbu», afirma Carlos Sainz, tetracampeón del Rally Dakar.