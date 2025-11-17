Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 14 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 437 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han observado cómo surgen diversas tensiones con los nuevos cambios, pero también por las nuevas noticias de la empresa. Todo ello mientras Gabriel se ve incapaz de encajar con todos y cada uno de los miembros de la familia. Pero no solamente eso, sino también de tomar medidas para asegurarse de que no surjan nuevas amenazas desde el pasado.

Es consciente de que, en estos momentos, su situación no es la más óptima, ni mucho menos. Por ese mismo motivo, debe mover ficha a la mayor brevedad posible para tratar de evitar nuevas situaciones que compliquen, aún más, su día a día. Dadas las circunstancias, a Claudia no le queda más remedio que tomar una decisión absolutamente clave que tiene una estrecha relación con la casa cuna. Todo ello mientras un recuerdo absolutamente impactante ha logrado que Andrés se ponga en guardia. Además, hemos podido observar cómo una inesperada visita llega a la colonia, y lo hace con la firme intención de poner todo patas arriba.

¿Qué sucede en el capítulo 438 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 17 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie que se emite en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Claudia hace pública su decisión sobre la casa cuna, pero pronto sus planes se van a ver truncados. En cuanto a Begoña, ha comunicado una noticia a la familia y no puede evitar entristecerse al enterarse del futuro de la casa cuna.

Digna, por su parte, se plantea una nueva posibilidad que podría llegar a cambiar su situación actual, mientras que Cristina tiene un encuentro peculiar con Beltrán. Algo que le deja completamente descolocada. Dadas las circunstancias, Andrés se muestra profundamente tajante con María.

Pero no todo queda ahí, sino que también ha dado el importantísimo paso de investigar el pasado de Gabriel. Y todo con la firme intención de tratar de encontrar algún tipo de información que pueda llegar a comprometerle. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.