Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Gabriel traza un plan para evitar amenazas
No le queda otra opción
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 13 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 436 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido observar cómo Cloe ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para sincerarse, como nunca, con Marta. Entre otras cuestiones, le hace saber quién fue realmente su primera opción ante el cargo. Marta y Damián optan por animar a Gabriel para que dé un paso adelante aunque, eso sí, que lo haga con ciertas condiciones.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Joaquín se ha quedado completamente sin palabras al recibir una oferta completamente inesperada. Se trata de un asunto que, de una manera u otra, podría llegar a abrirle nuevas posibilidades. En cuanto a Julia, no duda en contar con ilusión a su abuela una grandísima noticia, pero ella opta por ocultar la inconformidad que siente respecto a esta idea. Por si fuera poco, Andrés se ha visto sorprendido al recibir una llamada completamente inesperada. Tanto es así que, inevitablemente, ha comenzado a desconfiar sobre la situación que está viviendo y, sobre todo, respecto a lo que ocurrió antes del accidente.
¿Qué sucede en el capítulo 437 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 14 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo surgen diversas tensiones respecto a los nuevos cambios, así como las nuevas noticias que tienen estrecha relación con la empresa. ¡Es algo que nadie ha podido evitar!
En cuanto a Gabriel, parece que no termina de encajar con todos y cada uno de los miembros de la familia. Así pues, se ve en la obligación de tomar medidas para tratar de asegurarse de que no surjan amenazas desde el pasado. Todo ello mientras, en la casa cuna, Claudia ha tomado una decisión verdaderamente drástica.
Pero no todo queda ahí, puesto que un recuerdo sorprendente consigue poner a Andrés en guardia, mientras todos se quedan completamente descolocados al recibir una visita nueva en la colonia. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
