No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 11 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Bahar se ha visto en la obligación de realizar una intervención profundamente complicada, y todo bajo la atenta supervisión de Harun. Como era de esperar, él está pendiente de todos y cada uno de los movimientos de la doctora para ver si comete el mínimo fallo.

En cuanto a la protagonista de esta historia, se entera de que Aziz y Seren se quieren divorciar. Así pues, no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacerles saber que no pueden dar ese paso, ni mucho menos. Al fin y al cabo, considera que sus hijos son muy pequeños para crecer con unos padres separados. Todo ello mientras Yusuf hace todo lo que está en su mano para preparar una sorpresa muy especial a Umay. Por si fuera poco, hemos sido testigos de cómo Çagla se siente profundamente incapaz de superar la muerte de Tolga. Es más, teme que, aunque pasen los años, no pueda conseguir olvidarle.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 17 de noviembre?

Los espectadores van a ser testigos de cómo Harun no ha dudado un solo segundo en robar un beso a Bahar, aunque los dos son interrumpidos por una emergencia en el hospital. Durante el trayecto, el médico jefe se disculpa por lo ocurrido y le hace saber que no ha podido olvidarla. Es más, confiesa que aceptó ese puesto en el hospital porque sabía que ella trabajaba allí.

Lejos de que todo quede ahí, Seren se muestra profundamente molesta con la presencia de Maral, la nueva residente, puesto que cree que trata de conquistar a Aziz. Y no solamente eso, sino también crear todavía más problemas entre ellos. Bahar hace todo lo que está en su mano para hablar con su hijo y Seren para que reflexionen sobre el divorcio.

Por si fuera poco, Çagla no puede evitar emocionarse al haber conseguido superar su miedo de volver al hospital tras el repentino fallecimiento de Tolga. Es algo que, después de todo lo que ha vivido, pensaba que no iba a conseguir. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.