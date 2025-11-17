No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 14 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 716 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Martina, a pesar de las evidencias mostradas por Jacobo, niega tener nada que ver con las cartas de Catalina. Teresa no tiene claro si debe aceptar el puesto de ama de llaves que le ofreció Cristóbal, mientras sus compañeros la animan a hacerlo. ¡Creen que es la más capacitada para ello!

Lejos de que todo quede ahí, Adriano se entera de que ha sido invitado a la fiesta de aniversario del duque de Carvajal y Cifuentes, pero tiene claro que no asistirá. Alonso intenta convencerlo, sobre todo al constatar que va a estar presente su Majestad el Rey. En cuanto al periódico, publica una entrevista con Madame Cocotte y, ni por esas, Lope se anima a intervenir. Curro y Pía no han dudado un solo segundo en mostrar a María Fernández su apoyo incondicional, a pesar de que la doncella continúa arrastrando la indecisión respecto a su embarazo. A pesar de todo, Ángela y Curro se sienten incapaces de cumplir con su palabra. Hasta tal punto que no han dudado en volver a encontrarse en secreto, sin importarles en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 717 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 17 de noviembre?

De esta forma, los más fieles seguidores de esta ficción que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Martina hace todo lo que está en su mano para convencer a Adriano con la intención de que asista a la fiesta del Duque de Carvajal. A pesar de los esfuerzos, él se niega en rotundo a ceder. Es más, deja claro que no está, ni de lejos, en sus planes.

El Marqués de Luján decide que Jacobo va a acompañarles, mientras éste confiesa a Adriano toda la verdad sobre las cartas de Catalina. Curro ha confesado a Ángela que su madre quiere obligarle a abandonar el palacio tras la boda secreta, mientras que las cocineras trazan un nuevo plan para encontrar al ladrón de recetas.

Es entonces cuando a Lope se le ocurre una gran idea para tratar de desenmascarar, de una vez por todas, a Madame Cocotte. Todo ello mientras la decisión de nombrar a Teresa ama de llaves ha sacudido por completo a los trabajadores. La gran mayoría se alegra con la noticia, menos Petra. Llega una carta de Pedro Farré provoca un tenso enfrentamiento con Enora como consecuencia de su traición. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.