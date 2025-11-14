No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 13 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 715 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos observado cómo Teresa ha confesado a Pía que Cristóbal le ha ofrecido ser ama de llaves, mientras que Petra continúa sufriendo muchísimo por haber perdido su puesto en palacio. Después de mucho investigar, Jacobo parece haber dado con la clave respecto al origen de las cartas de Catalina. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo el Capitán de la Mata ha querido exigir explicaciones a Ángela respecto a su estrecha relación con Beltrán. Tras la boda aplazada, Simona no puede evitar sentirse profundamente preocupada por la felicidad de su hijo. El heredero del marquesado ha confesado a Toño que continúa sintiendo una profunda desconfianza en Enora. El Marqués de Luján intuye que Adriano empieza a olvidar a Catalina para siempre, mientras que Lope se muestra profundamente molesto con Vera y las cocineras por no respetar su decisión. La señora de Figueroa ha advertido a Curro que, tras la boda, va a hacer todo lo que está en su mano para expulsarlo, de una vez por todas, de palacio. ¡No va a parar hasta conseguirlo, sin importar en absoluto las posibles consecuencias!

¿Qué sucede en el capítulo 716 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 14 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia van a ser testigos de cómo Martina, a pesar de las evidencias mostradas por Jacobo, niega tener nada que ver con las cartas recibidas de Catalina. En cuanto a Teresa, no tiene claro si aceptar el puesto de ama de llaves que le ha ofrecido Cristóbal, mientras que todos sus compañeros la empujan a hacerlo. Al fin y al cabo, consideran que es la más capacitada.

Por si fuera poco, Adriano se entera de que ha sido invitado a la fiesta de aniversario del duque de Carvajal y Cifuentes, pero deja claro que no va a asistir. El Marqués de Luján trata de convencerlo, sobre todo al enterarse de que estará presente su Majestad el Rey. El periódico publica una entrevista con Madame Cocotte y, ni aun así, Lope se decide a intervenir.

Curro y Pía deciden mostrar su apoyo incondicional a María Fernández, a pesar de que la doncella continúa arrastrando la indecisión respecto a su embarazo. Ángela y Curro se sienten incapaces de mantener su promesa, por lo que no han dudado en volver a encontrarse, a pesar de las consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.