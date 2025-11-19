No es ningún secreto que Laura Matamoros, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado un hueco en el mundo de las redes sociales. Es más, se ha ganado a pulso ser una de las creadoras de contenido más queridas de nuestro país. A pesar de tener una familia muy conocida, la joven siempre ha tenido claro que quería encontrar su hueco. No solamente lo ha logrado, sino también lo ha hecho de una forma verdaderamente fascinante. Tras haber participado en varios realities de Telecinco como es el caso de Gran Hermano VIP y Supervivientes, también ha conseguido brillar con luz propia como influencer. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su carrera profesional, pero también recordar diversos aspectos de su vida, como es su edad, quiénes son sus famosos padres, sus hijos y cuál es el vínculo que le une a Mar Flores.

Su trayectoria profesional

Nacida el 4 de marzo de 1993, Laura Matamoros es hija del colaborador Kiko Matamoros y de Marián Flores, hermana de la modelo Mar Flores. De ahí el vínculo que tiene con la madre de Carlo Costanzia. Hasta 2016, llevaba una vida de lo más discreta, puesto que, entre otras cuestiones, trabajaba como recepcionista en una clínica dental.

A pesar de todo, su vida cambió para siempre cuando decidió participar en la cuarta edición de Gran Hermano VIP, donde logró enamorar a los espectadores. Hasta tal punto que consiguió alzarse con la victoria. Fue el gran punto de inflexión de su vida, puesto que tuvo la oportunidad de consolidarse como figura mediática.

Hasta tal punto que en 2017 no dudó un solo segundo poner rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para participar en Supervivientes, donde tuvo que conformarse con un tercer puesto. Desde entonces, Laura Matamoros ha formado parte de numerosas tertulias y formatos de entretenimiento, especialmente como colaboradora.

Sea como sea, es más que evidente que Instagram ha sido algo verdaderamente importante en su carrera, ya que le brindó la posibilidad de ser influencer. En redes sociales, la sobrina de Mar Flores suele compartir su día a día con sus hijos, pero también los numerosos viajes y proyectos que realiza.

La vida personal de Laura Matamoros

En 2016, la joven comenzó una relación sentimental con el chef Benji Aparicio con el que estuvo varios años, aunque con ciertos altibajos. Fruto de ese vínculo nacieron sus dos hijos: Matías (2018) y Benjamín (2021). A pesar de todo, lo cierto es que este noviazgo ha estado marcado por las dificultades.

De hecho, la propia Laura ha reconocido que llegó a sentir cierta «dependencia emocional» con él, lo que provocó muchas rupturas intermitentes. A pesar de todo, unos siete años después de que comenzase su relación, llegó la separación definitiva.

Eso sí, en numerosas ocasiones, la hija de Kiko Matamoros ha reconocido que, a pesar de todo, respeta a Benji Aparicio como padre y valora mucho ese vínculo familiar que ambos han creado. Después de esta relación con el padre de sus hijos, en 2024 tuvo un noviazgo con Antonio Revilla, pero todo terminó a los pocos meses. Actualmente, parece que la prima de Carlo Costanzia está soltera.