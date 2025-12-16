Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner, se enfrenta a la pena de muerte por asesinar a sus padres

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner, enfrenta la pena de muerte por el asesinato de sus padres. Nick Reiner, hijo del reconocido cineasta Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, ha sido formalmente acusado por el asesinato de sus padres en California. El condado de Los Ángeles ha presentado cargos este martes 16 de diciembre por dos delitos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, que incluyen múltiples asesinatos y el uso de un arma, en este caso un cuchillo. De ser declarado culpable, Nick Reiner, de 32 años, podría enfrentarse a cadena perpetua sin libertad condicional o incluso la pena de muerte, según ha informado el fiscal del distrito, Nathan Hochman.

Los cuerpos de Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 68, fueron encontrados el domingo 14 de diciembre en su residencia de Brentwood en Los Ángeles. Ambos presentaban heridas por apuñalamiento en la habitación principal de la casa, según las autoridades.

Rob Reiner era un director y actor legendario, conocido por películas como Cuando Harry encontró a Sally y Algunos hombres buenos, mientras que Michele Singer Reiner fue una destacada fotógrafa y productora.

Nick Reiner fue arrestado sin incidentes el lunes 15 de diciembre en Exposition Park, cerca de la Universidad del Sur de California, y permanece detenido sin derecho a fianza.

El caso ha conmocionado a Hollywood y a la opinión pública debido a la notoriedad de la familia y la gravedad de los hechos. La Fiscalía ha señalado que su compromiso es «llevar al asesino ante la Justicia», destacando la relevancia de Rob Reiner como figura icónica del cine estadounidense y de Michele Singer Reiner como profesional reconocida en la fotografía y producción.

Nick Reiner ha tenido problemas con la adicción desde su adolescencia. En 2016, en una entrevista con People, relató que comenzó su tratamiento de rehabilitación a los 15 años y que pasó semanas durmiendo en la calle antes de volver a integrarse a su familia en Los Ángeles. Estas dificultades personales habían sido documentadas parcialmente en la película Being Charlie (2015), que coescribió junto a su padre.

¿Qué se sabe del caso?

La hija menor de la pareja, Romy, encontró sus cuerpos en su casa de Brentwood, un enclave de famosos lleno de mansiones, boutiques y restaurantes en la zona oeste de Los Ángeles. Según se informó, los Reiner presentaban múltiples puñaladas. Rob y Nick Reiner habían tenido una discusión durante una fiesta la noche anterior.

¿Cuándo comparecerá Nick Reiner ante el tribunal?

Nick Reiner será por el famoso abogado defensor Alan Jackson, quien representó al magnate de Hollywood Harvey Weinstein en su caso de violación en Los Ángeles.

Se esperaba que Nick Reiner compareciera ante el tribunal este martes, pero Jackson explicó que su cliente no lo haría porque no había recibido «autorización médica» para hacerlo.