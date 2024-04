La experiencia de Supervivientes 2024 está siendo una auténtica montaña rusa para Laura Matamoros. La influencer repite aventura en Honduras y lo hace tras su paso en la edición del 2017. Eso sí, aunque en esta ocasión ha llegado decidida a ganar, no pudo evitar el volver a ser expulsada por la audiencia.

Pero, dicen que a la tercera va la vencida. Matamoros no tardó mucho en estar fuera de la edición del 2024, pues fue elegida como la concursante repescada. Una situación que la llevó a tener que saltar, nuevamente, del helicóptero. Eso sí, consciente de que esta vez sí sería la última, lo hizo a lo grande.

Laura Matamoros hizo historia en el reality al saltar desde una altura de 12 metros. Un lanzamiento impecable con el que dejó claro que no hay reto que se le resista. Fue entonces cuando regresó a la playa para encontrarse con Laura Madrueño, quien la llevaría hasta la Palapa.

Posteriormente, la hija de Kiko Matamoros tuvo la oportunidad de reencontrarse con Kiko Jiménez. Ambos, como concursantes que repiten experiencia, han forjado una fuerte amistad. Una relación que no ha estado exenta de enfrentamientos y discusiones, pero donde han sabido resolver sus diferencias.

El reencuentro entre ambos concursantes fue bastante emotivo. Pero, lo que los espectadores del concurso no obviaron fue el hecho de que la influencer le reveló detalles de lo que había hecho en el exterior. Un gesto con el que incumplía la norma de no contar nada que no perteneciese al concurso.

Todo sucedió cuando Kiko Jiménez, con tarta de chocolate en mano, le ofreció comer un poco. El tertuliano sabe muy bien el hambre que han pasado en Playa Limbo desde el minuto uno, por lo que no dudó en invitar a su compañera de su premio. Pero, Matamoros se negó a comer. Un rechazo que, a priori, dejó al concursante completamente desencajado.

«No, no, si vengo bien comida», le respondió ella. Con estas palabras, los espectadores fueron conocedores de que la joven tuvo a su alcance todo tipo de alimentos y necesidades durante los últimos días. Un hecho que la pone en ventaja frente a sus compañeros de programa, pues viene con energías y saciada. «No, que acabo de comer yo. Tú come todo», le repitió a Jiménez.

Como era previsible, este dato no le ha sentado nada bien a los espectadores del programa. De hecho, muchos han sido los que han querido alzar su voz en redes sociales y opinar respecto a lo que ha hecho la organización de Supervivientes 2024 con Laura Matamoros.

Los usuarios en redes sociales reaccionan

La organización de @Supervivientes se ríe en nuestra cara. Después de una semana en el hotel, durmiendo en buena cama y cogiendo kilos en el buffet, nos vuelven a meter a Laurraca tras una votación dudosilla. De vergüenza!!, Laura Matamoros fuera!!! #ConexiónHonduras7 pic.twitter.com/ek0cfNoAFp — Miss Riesgo (@missdelriesgo) April 21, 2024

Laura: No, come tú, que yo acabo de comer Madre mía qué escándalo #ConexiónHonduras7 pic.twitter.com/5sdKhkkAe2 — Arsenico (@Arsenico_X) April 21, 2024

Laura matamoros diciendo que está bien comida antes de entrar de repesca, osea que le han estado dando de comer y está más fuerte y más comida q ninguno , que descaro. @Supervivientes #ConexiónHonduras7 — ● • Aitana ! ❤ (@PaulaaHawaiiana) April 21, 2024