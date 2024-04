‘Supervivientes 2024’: Laura Matamoros protagoniza el salto del helicóptero más alto de la edición

Supervivientes 2024 se está convirtiendo en una edición repleta de sorpresas, de eso no cabe duda. Una de las últimas novedades tuvo lugar en la gala del pasado jueves 18 de abril, momento en el que se descubrió el nombre del concursante repescado por la audiencia.

Tras disputarse su plaza junto a Kike Calleja, Lorena Morlote y Rocío Madrid, Laura Matamoros se convirtió en la participante repescada de la edición. Una tercera oportunidad de vivir la experiencia del reality que provocó que tuviese que someterse, nuevamente, al salto del helicóptero.

Eso sí, antes de realizarlo, la hija de Kiko Matamoros le hizo una petición a la organización del concurso. De esta manera, la joven quería subir más alto y saltar desde donde ningún participante del concurso lo hubiese hecho antes. Un deseo que le cumplieron sin ningún tipo de problemas. «¡Es el salto más alto de la edición!», exclamó la superviviente antes del salto.

De hecho, así fue. Según explicó la propia Sandra Barneda, que es la encargada de presentar Supervivientes: Conexión Honduras, Matamoros estaría haciendo frente a un salto de 12 metros de altura. «¡Makoke a la calle!», fue lo que gritó en el salto que dio hace mes y medio.

Laura Matamoros protagoniza el salto MÁS ALTO de la edición 🚁 🏝 #ConexiónHonduras7

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/63yZgHe8js — Supervivientes (@Supervivientes) April 21, 2024

Una opción un poco polémica con la que hizo referencia al meme viral que ha inundado las redes sociales, el cual trata de la ex mujer de su padre. Pero, aprendiendo de sus errores, en esta nueva oportunidad Laura Matamoros quiso dedicarle su salto a otras personas. «¡A la madre que me parió, mi padre y a todas mis hermanas!», exclamó.

Tras realizar un salto impecable, Matamoros nadó hasta la orilla para encontrar con la presentadora Laura Madrueño. «Vas a entrar por primera vez a la Palapa», le informó la comunicadora. Pues, desde su paso por el concurso en el 2017, la influencer no ha vuelto a pisar dicha zona idílica del reality.

El reencuentro de Laura Matamoros con Kiko Jiménez

Tras regresar a la Palapa, otro de los momentos más esperados fue el reencuentro de la participante con Kiko Jiménez. El tertuliano y la influencer han entablado una bonita amistad durante sus días en Playa Limbo. Aunque, por momentos, protagonizaron fuertes discusiones en la isla, ambos supieron arreglar sus diferencias.

De hecho, cuando Jiménez fue conocedor de que Matamoros era la expulsada de la semana, no pudo esconder sus lágrimas. Por ello, su reencuentro no dejó indiferente a nadie. Pues, al verlo, la concursante corrió hacia él para abrazarlo. Un tierno momento donde las emociones no faltaron.

Asimismo, y como había sido premiado con una tarta, Kiko Jiménez no dudó en ofrecerle un poco a su compañera. «Come, come», le dijo emocionado. Pero, Laura Matamoros se sinceró con él y le informó que no tenía hambre porque ya había comido durante los últimos días. «No, si vengo bien comida», le dijo. Además, le reveló que no había podido hablar con Sofía Suescun.

Después de conocerse que era la expulsada del programa, Jiménez le pidió que le recordara a Suescun lo mucho que la quería. Pero, Matamoros, no pudo hacerlo. «No me ha dado tiempo ni de decirle a nuestra Sofi que le quieres», le informó.