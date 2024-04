‘Supervivientes 2024’: ¿quién fue el concursante expulsado y el repescado ayer, jueves 18 de abril?

Supervivientes 2024 regresó una noche más al prime time de Telecinco y, en esta ocasión, lo hizo junto a su nueva gala. Las emociones en Honduras están a flor de piel entre las celebridades, pues numerosas cosas han sucedido durante los últimos días.

Pero, como cada semana, los concursantes nominados tuvieron que hacer frente a la expulsión semanal. En esta ocasión, Mario, Claudia y Javier Ungría fueron los tres que se disputaban su permanencia en el concurso. Un momento muy tenso donde la pareja de enamorados no pudo ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de ver partir al otro.

Pero, lo cierto es que la noche no pintaba bien para los ex participantes de La isla de las tentaciones. Momentos previos, ambos fueron separados en dos nuevos grupos, a elección de los líderes. Una decisión que no les sentó nada bien y que ya comenzaba a presagiar el destino de los influencers en la isla.

Sin ánimos de alargar más el momento, Jorge Javier Vázquez comunicó el nombre del primer salvado de la noche. «El concursante salvado es… Javier», dijo el presentador. Ungría no podía creer que hubiese sido salvado por el público, por lo que no dudó en agradecerle a la audiencia por ello. Fue entonces cuando Mario y Claudia se trasladaron hasta el set de nominaciones para hablar con Vázquez.

Completamente rota, Claudia se derrumbaba. «Aunque él me va a matar quiero que se salve él, me encuentro mal desde hace tiempo», dijo ella. Unas palabras con las que Mario no estuvo de acuerdo. «Me has salvado, me has enseñado lo que es un amor adulto, que te quieran bien y no un amor como los que he tenido antes, que han sido horribles. Ha sido el mejor año de mi vida y ha sido gracias a ti», le dijo la joven de 27 años.

Por su parte, Mario no se quedaba atrás y aseguraba que ella también llegó en un momento en «el que estaba un poco perdido». «Es el amor de mi vida, valoro todo un montón, te necesito y te quiero para toda la vida», agregó. Tras ello, ambos regresaron a la Palapa para conocer el veredicto de los espectadores de Supervivientes 2024.

«El público ha decidido que se salve de la expulsión… Claudia», anunció el presentador. Completamente hundida, la concursante se tiraba al suelo para llorar. «Tranquila, va a estar bien todo, te lo prometo», le aseguraba él «Es mi culpa, te he perjudicado en todo», le contestó ella. «No es tu culpa, me has ayudado en todo, si no llegas a estar aquí yo no aguanto tanto tiempo», le reiteró el joven.

La repesca de Supervivientes 2024

Posteriormente, Mario abandonó la Palapa como expulsado oficial de la semana. Pero, lo que jamás se imaginó fue que Jorge Javier Vázquez le iba a proponer formar parte de la repesca. Una condición con la que le dejaban la puerta abierta a volver a ser concursante oficial.

De esta manera, Mario se disputaría su plaza junto a Kike Calleja, Rocío Madrid, Lorena Morlote y Laura Matamoros. Pero, para sorpresa de todos, el joven se negó a formar parte de la repesca. «Si te soy sincero, ahora mismo no. Esto me mata ahora mismo. No me lo esperaba para nada. Mi mente está con mi hijo y con mi familia», explicó.

«Sabía que si me pasaba esto aquí no podía seguir. No quiero estar en la repesca. Espero que la gente lo entienda», agregó. Al final, la concursante ganadora de la repesca fue Laura Matamoros. «Yo ya tenía mi cabeza en casa», le comentaba Mario a la hija de Kiko Matamoros.