Vox advierte del incremento de la inseguridad en Alicante: «Hay barrios que están perdidos»

El portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha anunciado este miércoles, en Alicante, que su partido «devolverá a nuestros hijos los barrios que heredamos de nuestros padres», en referencia al incremento de la inseguridad en España y, en particular, en Alicante, donde ha destacado que «hay barrios que están perdidos» por la delincuencia.

El suceso que ha llevado a Samuel Vázquez a Alicante ha sido el referido a una mujer, secuestrada, maniatada y violada durante toda una semana en una vivienda del barrio de Juan XXIII de esa misma ciudad por tres varones de origen argelino, que en palabras del responsable de seguridad de Vox: «Jamás debieron estar en este país y que después de cumplir su condena no deberían estar ni un día más en este país».

Para el portavoz de seguridad de Vox, el problema estriba en que «miles de ilegales deambulan por las calles, miles de legales que delinquen deambulan por las calles, además de «miles de personas legales que intentan imponer sus costumbres, su cultura y su religión deambulan por las calles».

Además, Samuel Vázquez ha advertido que la situación, «en Alicante y otros puntos de España es límite. Los localizaremos a todos y los expulsaremos a todos. Devolveremos a nuestros hijos los barrios que heredamos de nuestros padres. Ese es el pacto. Esa es la promesa de Vox». También, ha destacado que se «ha desbordado, no sólo la seguridad, sino todos los sistemas de accesos sociales». Y, en este sentido, ha apuntado el acceso a la vivienda y a un puesto de trabajo «decente».

En referencia directa a Alicante, Samuel Vázquez ha señalado que en Alicante, desde el año 2017 «se han aumentado las agresiones sexuales por encima del 300%. Y los homicidios, por encima del 270%. Es inasumible. Y son datos del Ministerio del Interior. Los de verdad son peores».

Según Vázquez, «en esta ciudad ya hay barrios perdidos, según me cuentan los policías que patrullan sus calles». También ha destacado que en esos barrios, «cada vez se denuncia menos». «Los datos de Marlaska son pavorosos para Alicante. Los reales, probablemente, sean peores», ha añadido.