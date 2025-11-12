La mujer torturada por 7 okupas argelinos habla para ‘En boca de todos’: «Me quemaban con un soplete»

Para el programa En boca de todos de Cuatro habló, el pasado 11 de noviembre, Eva María la mujer secuestrada, violada y brutalmente torturada durante 7 días por tres ciudadanos argelinos en un piso okupado del barrio de San Juan XXIII de Alicante. La víctima, desde la cama del hospital, contó su terrible historia y cómo terminó en el narcopiso donde sucedió todo: «Yo llegué allí por mediación de una conocida que me dijo que había unos amigos de San Juan que me querían conocer… Entramos en la casa y cuando me di cuenta fui al servicio, le di unas caladas a un porro de marihuana, estaba mareada. Cuando salí no estaba ella y uno de ellos me dio un puñetazo, me destrozó el ojo… Me subieron a la habitación, había unos cartones en el suelo, me ataron con bridas y comenzaron a quemarme con el soplete, y al día siguiente comenzaron las violaciones…».

Desde la cama del hospital y con muchísimo dolor, Eva María, la mujer secuestrada, violada y brutalmente torturada durante 7 días por tres ciudadanos argelinos en un piso okupado del barrio de San Juan XXIII de Alicante, conectó en directo con Nacho Abad en En boca de todos y ha explicó de forma muy valiente el terrible daño que ha sufrido: «Me ataron con bridas y comenzaron a quemarme con el soplete, y al día siguiente comenzaron las violaciones».

Tras ser rescatada por la Policía Nacional y varios días en la cama del hospital, Eva María contó todavía la tienen que operar en unos días porque tiene la mitad del cuerpo quemado: «Estoy todavía mal y me van a trasladar al hospital de quemados».

Nacho Abad preguntó por los detalles de lo sucedido y con mucho valor, Eva María explicó cómo llegó al narcopiso del barrio de San Juan XXIII de Alicante, quién la llevó y cómo vivió el terrible suceso: «Yo llegué allí por mediación de una conocida que me dijo que había unos amigos de San Juan que me querían conocer… Entramos en la casa y cuando me di cuenta fui al servicio, le di unas caladas a un porro de marihuana, estaba mareada. Cuando salí no estaba ella y uno de ellos me dio un puñetazo, me destrozó el ojo… Me subieron a la habitación, había unos cartones en el suelo, me ataron con bridas y comenzaron a quemarme con el soplete, y al día siguiente comenzaron las violaciones…».

El presentador del programa, Nacho Abad, se quedó visiblemente horrorizado ante la historia y le preguntó a la víctima cómo se sentía, a lo que ella contestó:

«Me quería morir desde el primer momento. No sabía por qué una persona puede hacer eso sin conocerme, por la cara. Fue una semana… El último día estaba con convulsiones en el suelo y su intención era subirme en el coche y dejarme tirada en un descampado… Si no hubiera sido por la chica que llegó… La trajo la misma que me llevó a mí, le dije vete de aquí que mira lo que me han hecho a mí. Cuando vino la policía me encontró convulsionando, casi muerta…»

Mariana, la madre de Eva María, entró en directo en una conexión desde el barrio dónde se crió y en el que su hija ha sido brutalmente violada y torturada.

Mariana. llorando, dijo:»No tienen perdón» Muy afectada, explicó el dolor que siente y denunció a una joven llamada Penélope, quién fue la que llevó a Eva María al narcopiso de los tres argelinos que la torturaron sin piedad. Según explicaron , la joven está escondida y nadie ha conseguido localizarla. Al parecer, la tal Penélope también fue la persona que llevó a la otra joven al piso y que avisó a la policía de que Eva María estaba secuestrada.

Mariana explicó que ella nació y se crió en el barrio de San Juan XXIII, un barrio en el que actualmente el 90% de los pisos están okupados por ciudadanos argelinos y marroquís.

La gran dureza del testimonio de Eva María dejó a Nacho Abad y a todos los presentes muy tocados y el presentador no pudo esconder su dolor: «No recuerdo un testimonio tan duro, no recuerdo un testimonio tan valiente como el de esta mujer desde la cama de un hospital… Deberíamos reflexionar sobre qué tipo de sociedad somos, la empatía que sentimos y qué tipo de inseguridad estamos viviendo… Se me queda el cuerpo cortado».