Un okupa da una paliza brutal a un equipo de ‘En boca de todos’: «Pensé que nos mataba»

Este jueves 23 de octubre se ha vivido una de los escenas más violentas jamás emitidas en el programa En boca de todos de Cuatro. La reportera Tatiana Márquez y su operador de cámara han sido salvajemente atacados por un hombre que trabajaba en una empresa de desokupación y ahora es un okupa. La terrible escena fue grabada por un vecino pero antes de mostrar las imágenes, la periodista, muy afectada, ha confesado en directo: «Nadie nos ayudaba. Intentamos entrar en un bar cercano para refugiarnos, pero el dueño no nos dejó pasar. Nunca en mi vida había vivido una situación así y ni mi compañero ni yo, nos lo esperábamos». En plató, el presentador, Nacho Abad, ha explotado: «Me están dando unas ganas de poner a parir a este tío y de investigarlo y saber si está legalmente en España. Hijos de puta como estos, los mínimos».

«Tengo un cabreo ahora mismo que me salen unas ganas de levantarme del plató e irme a abofetear a alguien. Y todo lo que me salen son tacos y palabras malsonantes», ha dicho Nacho Abad antes de informar de que un equipo de En boca de todos había sido agredido por un okupa.

Así, Abad ha explicado la situación: «Una mujer nos pide ayuda en Lepe porque tiene a un individuo que le está ocupando la casa. Y como nosotros pensamos que lo de la okupación es una salvajada y que se debería proteger la propiedad privada, vamos a echar una mano a ciudadanos de bien que se han pasado media vida trabajando para conseguir una casa y podérsela pagar. Cuando mi compañera Tatiana ha ido a llamar a la puerta, este energúmeno de dos metros les ha apalizado. A mi compañera le ha llegado a pegar y a mi compañero cámara también. Y a Javi, el cámara, que es autónomo, le ha reventado su cámara».

Entonces, el programa de Cuatro ha emitido el vídeo. En las imágenes, se puede ver como la reportera habla con una joven y sin mediar palabra, un hombre sale del portal, coge la cámara del programa, la lanza contra el suelo y comienza a dar patadas y empujones a Tatiana Márquez y a Javier, el operador de cámara del programa.

Tatiana, muy ha afectada, ha relatado la agresión: «Perdonad que esté con la voz temblorosa, pero estoy con el miedo en el cuerpo. Mira que hemos visto cosas peligrosas, pero una situación así no me la podía imaginar. Sin mediar palabra, se ha lanzado como un toro contra mi compañero Javi. Ha llegado un momento en el que yo he pensado que lo mataba. Se ha ido contra él con tal furia que le ha reventado la cámara. Ha ido a pegarle puñetazos, ha ido a por mi y me quería quitar el móvil. Hemos tenido un miedo real»

La periodista ha relatado que intentaron entrar en un bar pero que no les dejaron entrar. «No nos han dado seguridad y nos han dicho que nos buscáramos la vida»

Abad, muy enfadado, ha dicho: «Ahora me vas a decir el nombre del bar porque vamos a pedir a la gente que no vaya a ese bar».

Las imágenes del ataque brutal a un equipo de ‘EBDT’: «Se ha lanzado con tanta furia que pensaba que nos mataba» https://t.co/mXRs6fpCUN — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) October 23, 2025

Tatiana ha asegurado que: «La Guardia Civil sigue con nosotros para darnos seguridad. Hasta que no presentemos la denuncia, no se lo pueden llevar. Si mientras nosotros ponemos la denuncia, se marcha a Portugal, por ejemplo, lo único que haría sería emitir una orden de captura»

Además, la reportera ha querido «mojarse» y ha dicho: ver si los políticos de turno, sea del color que sea, buscan unas leyes que ayuden al ciudadano».

Nacho Abad ha añadido, muy enfadado, que: «Me están dando unas ganas de poner a parir a este tío y de investigarlo y saber si está legalmente en España. Hijos de puta como estos, los mínimos».