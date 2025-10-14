‘En boca de todos’: la exclusiva de OKDIARIO sobre el cumpleaños de Ábalos provoca una bronca en directo

Este martes 14 de octubre los espectadores de En boca de todos han sido testigos de una gran bronca entre Fernando Carrera y Antonio Naranjo por la última exclusiva de OKDIARIO: la foto inédita del 60 cumpleaños de José Luis Ábalos en la que aparece con Pedro Sánchez y la cúpula del PSOE en el restaurante de empresario imputado Víctor de Aldama. «Yo no sé si Begoña Gómez conocía a Aldama y si lo conocía, qué pasaría, eso no significa nada», ha dicho en el directo de Cuatro el colaborador Fernando Carrera (PSOE de Badalona), a lo que su compañero Antonio Naranjo ha explotado y le ha dicho: «Estas cosas que dice no se deben de escuchar en televisión porque simplemente no sé permiten, no se puede hacer propaganda y engañar a la gente».

La exclusiva de OKDIARIO

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a la foto inédita del 60 cumpleaños de José Luis Ábalos en la que aparece con Pedro Sánchez y la cúpula del PSOE en el restaurante de empresario imputado Víctor de Aldama. La instantánea revela cómo varios ministros y altos cargos socialistas compartieron con Ábalos su fiesta sorpresa de cumpleaños, celebrada el 8 de diciembre de 2019 en el restaurante Welow, ubicado en 259 del Paseo de la Castellana de Madrid.

Víctor de Aldama y su entonces esposa, Patricia Ramos, ejercieron como anfitriones y recibieron personalmente a los invitados en la puerta del local. Los socialistas acudieron acompañados de sus parejas e incluso de sus hijos, que jugaron con globos durante la velada, según fuentes presentes en el evento. La elección del restaurante de Aldama no es casual: Koldo García buscaba propiciar el acercamiento entre Aldama y Ábalos para facilitar futuras operaciones comerciales.

La fotografía grupal confirma la asistencia de Félix Bolaños, entonces secretario general de la Presidencia, y de los ministros Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Pedro Duque, Teresa Ribera y la ex ministra Magdalena Valerio, que en aquella fecha ya no ocupaba cartera ministerial.

Bronca en directo

Este martes 14 de octubre la periodista Teresa Gómez, colaboradora de En boca de todos, ha recordado y denunciado que meses antes del cumpleaños de Ábalos, Begoña Gómez viajó a San Petesburgo para reunirse con Javier Hidalgo de Air Europa en la que estuvo Aldama y que luego negó conocerle.

«Yo no sé si Begoña conocía a Aldama y si lo conocía, qué pasaría, eso no significa nada», respondía Fernando Carrera a Teresa Gómez.

Tras estas palabras de Fernando Carrera (PSOE de Badalona), el periodista Antonio Naranjo ha estallado en directo: «Estas cosas que dice no se deben de escuchar en televisión porque simplemente no sé permiten, no se puede hacer propaganda y engañar a la gente».

Después de esta afirmación, Carrera señalaba al periodista de «censurar» la información y aseguraba a Naranjo: «Por eso os gusta Telemadrid». El periodista, lejos de frenar la tensión de la discusión, afirmaba: «Me encanta Telemadrid porque no llevo a propagandistas como vosotros, es así de sencillo. Tú trabajas para el PSOE y aunque te pongan un vídeo de Pedro Sánchez atropellando a una señora, lo vas a defender».

En ese momento y al ver las duras acusaciones que se estaban haciendo los colaboradores, Nacho Abad se veía obligado a intentar parar el debate: «Antonio, ya, por favor. Quiero escuchar a Fernando».

Para terminar, el diputado del PSOE de Badalona aprovechaba su turno de palabra para responder al periodista: «Antonio salta y no es porque él no quiera escucharme es que hay mucha gente que ha votado al PSOE y que confía en el PSOE y que me digas que soy un propagandista y que ataques a toda esa gente, manda narices».