Detienen en directo a un okupa que roció con gas pimienta a una reportera de ‘En boca de todos’

Gran tensión la que se ha vivido este 29 de agosto en el programa En boca de todos. Un equipo del espacio de Cuatro ha intentado hablar con una okupa en el municipio de Ocaña (Toledo), la pareja de ésta ha rociado con gas pimienta a la reportera quien estaba junto a unos empleados de una empresa de desokupación. David Aleman, presentador de En bocas de todos, ha vuelto a conectar con la reportera minutos después debido a que varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se ha llevado preso a la pareja de la okupa.En un primer momento, el hombre ha forcejeado con los empleados de APD Security, pero minutos más tarde las autoridades han entrado al edificio y le han detenido.

El programa En boca de todos se ha trasladado hasta el municipio de Ocaña (Toledo) para conocer un nuevo caso de okupación. Pilar, una mujer de 56 años, está viviendo un calvario desde que una barrendera le ha dejado de pagar el alquiler. En el año 2023 la propietaria quiso ayudar a la mujer por estar en situación de exclusión social y le alquiló el inmueble.

Tres meses después la barrendera le dejó de pagar y la deuda asciende ahora a los 10.000 euros y otros 2.000 por los suministros. La supuesta okupa se habría enganchado también a la luz y ha seguido viviendo junto a su pareja. Las amenazas y los altercados son constantes en esta comunidad de vecinos.

Cuando una de las reporteras de En boca de todos ha intentado hablar con los okupas para conocer su versión, la pareja de la barrendera ha rociado con gas pimienta a los empleados de una empresa de desokupación y a la propia periodista.

La reportera les ha llamado la atención: «Nos has rociado con gas pimienta cuando te han tocado a la puerta. Me he tragado el gas pimienta». La pareja de la okupa se ha defendido de muy malas maneras mientras su mujer comenzaba a llorar y a chillar: «Intentaban entrar por la puerta. En ningún momento han venido a hablar conmigo». La barrendera, muy alterada, ha pedido que se fuesen del lugar: «Tenemos miedo. Ya, por favor, dejadme en paz».

La reportera ha querido conocer también la versión de Pilar, la propietaria del piso, no sin antes comunicar que había sido agredida por los okupas: «Hemos vivido esa violencia en primera persona. Nunca había tenido la experiencia de que me rociasen con gas pimienta. No se lo recomiendo porque es una situación totalmente desagradable, no podía respirar bien. Los compañeros de APD Security que estaban tratando de mediar les han rociado, tenían los ojos llorosos y no podían ver».

David Aleman ha vuelto a conectar con la reportera minutos después debido a que varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se ha llevado preso a la pareja de la barrendera. En un primer momento, el okupa ha forcejeado con los empleados de APD Security, pero minutos más tarde las autoridades han entrado al edificio y le han detenido.

La reportera ha entrevistado a uno de los empleados de la empresa de desokupación, ya que ha sido el único que ha podido hablar con la Guardia Civil. Gracias al testimonio de este empleado se ha podido conocer el motivo por el que ha sido detenido.

Según el trabajador, tendría múltiples delitos a sus espaldas: «Tiene bastantes órdenes, aparte de malos tratos, robos con violencia y delitos cometidos en el extranjero. Ha salido de prisión hará siete u ocho meses. Le están buscando en varios países». También ha indicado que la barrendera habría dado a luz a su quinto hijo y los servicios sociales se lo habrían quitado por la situación en la que está.