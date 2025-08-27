Patricia Pardo se enfrenta a un okupa en directo: «¡Es un delito y las leyes lo consienten!»

Patricia Pardo se ha enfrentado hoy en Vamos a ver (Telecinco) a dos okupas de un complejo residencial en Mallorca. «Hace unos cinco años que estoy aquí y, de verdad, no he visto ningún problema con los vecinos; al contrario, veo que se llevan muy bien con mi familia y nos ayudan en muchas cosas», ha dicho uno de los dos individuos ante las cámaras de Mediaset, además de asegurar que ellos no están haciendo nada malo, a lo que Patricia Pardo ha contestado de manera tajante: «El pequeño detalle es que usted está ocupando una casa. Las circunstancias en las que vive le han llevado a cometer un delito. ¿Cuál es el motivo por el que ha usurpado esta vivienda? Porque la okupación es un delito». La presentadora también ha destacado que esta situación existe porque las leyes lo permiten.

Una okupación masiva en Mallorca tiene en pie de guerra a los vecinos. Lo que iba a ser un complejo residencial tranquilo se ha convertido en una pesadilla para muchos, que llevan 20 años sufriendo el abandono. Los vecinos denuncian que estos apartamentos se realquilan a okupas y alertan de robos y trapicheos. Por su parte, los okupas niegan que allí se venda droga y aseguran que son personas trabajadoras.

Vamos a ver ha hablado en directo con dos okupas, Tala y Sedín. Tala ha explicado cuántos años lleva viviendo de okupa en ese edificio: «Hace unos cinco años que estoy aquí y, de verdad, no he visto ningún problema con los vecinos; al contrario, veo que se llevan muy bien con mi familia y nos ayudan en muchas cosas».

Patricia Pardo le ha recordado que lo que está haciendo es un delito: «El pequeño detalle es que usted está ocupando una casa. Las circunstancias en las que vive le han llevado a cometer un delito. ¿Cuál es el motivo por el que ha usurpado esta vivienda? Porque la okupación es un delito».

A lo que Tala ha respondido: «No creo que la okupación sea un delito. Nos dieron la llave en la mano, entonces no considero que sea un delito».

Patricia Pardo ha añadido: «El acceso a la vivienda es muy difícil para todo el mundo, ya no hablamos de comprar, sino incluso de alquilar. Sin embargo, usted dice que lleva 30 años en Mallorca y ahora está ocupando una casa. ¿No será que la actual ley se lo permite?».

Tala ha explicado que antes vivía en un piso en la zona del Arenal, pero que el dueño quería vender la casa, así que se tuvo que ir y no sabía dónde ir: «Hombre, no puedo quedarme en la calle con mi familia».