Patricia Pardo corta la conexión con la madre del joven asesinado en Málaga ante su desconsolado llanto

Patricia Pardo ha conectado en directo para hablar con Elena, madre del joven apuñalado en la feria de Málaga, para conocer lo ocurrido y cómo está viviendo la familia esta tragedia. La madre ha querido estar en Vamos a Ver para pedir justicia por su hijo y para evitar que una tragedia como esta no se repita.

«Mataron a mi hijo. No hay derecho», afirmaba Elena rota de dolor al hablar sobre el apuñalamiento de su hijo de 21 años. La madre ha reclamado entre llantos que la ambulancia tardó “25 minutos” en llegar hasta el lugar de los hechos, mientras su hijo esperaba ayuda: “Si hubiera llegado antes mi niño podría estar vivo”, explicaba la mujer.

«Ninguna madre tiene que pasar esto. ¿Quién me devuelve a mi niño? Era un ángel. no sólo por su nombre. Era un ángel. No se drogaba ni se metía en líos”, expresaba Elena en medio del llanto. El dolor y la angustia del testimonio de Elena han traspasado la pantalla.

En ujn. primer momento, Patricia Pardo ha intentado consolar a Elena: «No sabe usted cuánto siento que esté pasando por esto. El desgarro y el dolor es indescriptible. No hay tragedia mayor».

Tras unos minutos, la presentadora de Vamos a ver decidió parar la entrevista en directo: «Es tan desgarrador escuchar a Elena. le agradezco que quiera desahogarse de ese dolor pero creo que hay que dejarla descansar un poquito y que se tranquilice. Que la reconforten sus familiares. Me parece muy forzado preguntarle nada a una madre llena de dolor ¿Qué nos va a decir?”.

Una discusión que acabó en tragedia

Ángel, el joven de 21 años asesinado en la feria de Málaga, salió con un amigo por la noche y se vio involucrado en una discusión que terminó de la peor manera posible. Según cuentan los testigos, la pelea habría comenzado tras un pequeño choque entre ambos.

Tras ese enfrentamiento, Ángel recibió amenazas por parte del supuesto agresor y, horas después fue apuñalado en la puerta de su propio negocio causándole la muerte. Actualmente, la policía ha detenido ya a los dos presuntos culpables del crimen del joven.