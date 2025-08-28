Los vecinos de Las Lagunas de Mijas están al borde de la desesperación por culpa de un okupa que les hace la vida imposible desde el pasado mes de octubre. El okupa destroza continuamente puertas y ventanas del vecindario, amenaza y agrede a los vecinos, y se muestra desnudo cuando percibe que le están grabando. Denunciado y detenido, el okupa ha vuelto a las andadas tras unos días en el calabozo.

La pesadilla de los vecinos de Mijas con este okupa comenzó el pasado mes de octubre, cuando el hombre de unos 50 años, salió en libertad tras una temporada en prisión. Entonces okupó un local familiar en el barrio y comenzó su desvarío.

Todos los vecinos coinciden en que desde entonces la Guardia Civil ha tenido que acudir a la zona alertada por los delitos que comete el okupa. «Destroza los jardines, se sube encima de los coches, revienta las ventanas y las puertas a pedradas, nos ha machacado varias veces los porteros automáticos de los bloques», denuncian indignados.

Cuando le graban el okupa se desnuda

«Si le grabas nos provoca», cuenta Loli, una de las vecinas. «Otro día se dio cuenta de que le estábamos grabando, se volvió, se bajó los pantalones y nos enseñó «el pito» sin más», recuerdan los vecinos.

Entre los últimos altercados del okupa, se cuenta la persecución a una vecina armado con una barra de hierro para golpearla, las amenazas de muerte a otros vecinos, e incluso intentos de agresión cuchillo en mano.

Precisamente, uno de estos últimos episodios violentos provocó la intervención de la Guardia Civil que se llevó detenido al okupa. «A los tres días ya lo teníamos aquí otra vez destrozando todo y amenazando con matarnos», confirman otros vecinos.

Nadie en el barrio oculta el miedo al okupa. «Tenemos miedo por los niños o porque viole a alguna joven», manifiestan sin tapujos. «Hace meses que no podemos dormir, te pasas la noche en vela atenta a que trastada va a hacer ese día», comenta Loli. «Llegó con dos botes de gasolina y nos dijo que nos iba a quemar a todos», recuerda otro afectado por el okupa violento.

«El Ayuntamiento no nos dice nada»

Los vecinos denuncian que los servicios sociales municipales no actúan y el Ayuntamiento no les informa de como está la situación. Mientras tanto, los vecinos evitan pasar por las zonas que frecuenta el okupa y entran en su urbanización por las puertas laterales para no encontrárselo en la puerta principal.

«Hasta que llegue el juicio por su última detención, que tardará unos meses, hemos renunciado a arreglar las cerraduras de puertas y ventanas que nos rompió el okupa, ¿para qué hacerlo si luego nos las vuelve a destrozar?», comentan los vecinos, entre indignados y resignados.