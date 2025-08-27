La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Almedinilla (Córdoba) por matar a tiros con una escopeta al dueño del bar del que era cliente. El agresor, que padece problemas mentales, se presentó en el bar y sin cruzar palabra disparó dos tiros de escopeta a la víctima. Dos clientes, testigos de los hechos, se refugiaron en el baño del bar e identificaron al homicida cuando llegó la patrulla de la Guardia Civil.

Las cámaras de seguridad del bar grabaron el crimen pasada la 1:30 de la madrugada y no se aprecia ni un sólo roce entre el cliente y el dueño del bar. Jesús, de 52 años, entró en el bar y disparó a corta distancia sobre Antonio Rodríguez Jurado de 65 años provocándole la muerte en el acto.

El alcalde de Almedinilla, Jaime Castillo, ha explicado a que nunca había existido ningún problema entre los dos y, por el contrario, «eran amigos», por lo que se desconocen las causas que llevaron al detenido a disparar al fallecido.

El asesino y sus problemas mentales