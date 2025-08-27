ASESINATOS

Un vecino de Almedinilla (Córdoba) mata con una escopeta al dueño del bar del que era cliente

Dos testigos se salvaron escondiéndose en el baño del bar e identificaron al asesino

El detenido por matar al dueño de un bar de Almedinilla a los guardias: "¿Por qué me detenéis?"

Los vecinos confirman que el detenido tenía problemas mentales

El local de Almedinilla (Córdoba) donde han sucedido los hechos.
Ángel Moya

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Almedinilla (Córdoba) por matar a tiros con una escopeta al dueño del bar del que era cliente. El agresor, que padece problemas mentales, se presentó en el bar y sin cruzar palabra disparó dos tiros de escopeta a la víctima. Dos clientes, testigos de los hechos, se refugiaron en el baño del bar e identificaron al homicida cuando llegó la patrulla de la Guardia Civil.

Las cámaras de seguridad del bar grabaron el crimen pasada la 1:30 de la madrugada y no se aprecia ni un sólo roce entre el cliente y el dueño del bar. Jesús, de 52 años, entró en el bar y disparó a corta distancia sobre Antonio Rodríguez Jurado de 65 años provocándole la muerte en el acto.

El alcalde de Almedinilla, Jaime Castillo, ha explicado a que nunca había existido ningún problema entre los dos y, por el contrario, «eran amigos», por lo que se desconocen las causas que llevaron al detenido a disparar al fallecido.

El asesino y sus problemas mentales

Jesús, un agricultor que vivía sólo con su anciana madre, ya era conocido en este pueblo de Córdoba por sus problemas mentales. Fuentes del caso insisten en que llevaba un tiempo sin tomar su medicación.

De hecho, en la localidad recuerdan que hace un tiempo la Guardia Civil tuvo que acudir a su domicilio porque el ahora detenido se negaba a salir de su casa. En el pueblo ya le tenía como alguien «muy particular» debido a su comportamiento.

El asesino: «¿Por qué me detenéis?»

Esta madrugada, tras hablar con los testigos, la Guardia Civil se presentó en el domicilio de Jesús que se entregó pacíficamente a los guardias. El hombre estaba tranquilo, «daba a entender que la cosa no iba con él», aseguran fuentes judiciales. Incluso llegó a preguntarle a los guardias: «¿Por qué me detenéis?».

Ahora, el hombre acusado de matar al dueño del bar está en dependencias policiales pendiente de pasar un examen médico para evaluar si se encuentra en disposición de prestar declaración y pasar a disposición judicial.

Tres días de luto

El Ayuntamiento de Almedinilla (Córdoba), una localidad de 2.300 habitantes a unos 120 kilómetros de la capital, ha decretado tres días de luto oficial por la muerte violenta de su vecino.

La Guardia Civil comprueba ahora si el detenido tenía permiso de armas y los papeles de la escopeta en regla.

