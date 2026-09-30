La plantilla de Airbus votará hoy por cerrar el conflicto: ‘sí’ al acuerdo en el referéndum del 30 de septiembre y 1 de octubre

Una vez la Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares presentadas contra el proceso de consulta a los trabajadores de Airbus en España, el nuevo referéndum se ha fechado para el 30 de septiembre y 1 de octubre. El primer día la votación se hará de forma telemática y el segundo de forma presencial entre los trabajadores.

En este contexto, los trabajadores reconocen que el ambiente entre la plantilla está marcado por la tensión, en un momento en el que CGT, UGT y ÚTIL mantienen su campaña electoral y continúan cuestionando el acuerdo alcanzado entre Airbus y el Ministerio de Industria. No obstante, estas fuentes aseguran que existe entre los trabajadores una disposición favorable a poner fin al conflicto y respaldar el pacto en las urnas, «la gente es propensa a que esto acabe, es probable que gane el sí».

En concreto, para asegurar la transparencia del referéndum, Airbus ha anunciado que la consulta contará «con auditores de todos los sindicatos que deseen participar y con la intervención de la consultora externa PwC para garantizar la máxima transparencia e integridad del proceso».

Polémica por el referéndum

El acuerdo al que se llegó entre Airbus y el Ministerio de Industria, y que posteriormente tenía que ser votado por la plantilla, causó una gran polémica. En este caso, Jordi Hereu, el ministro de Industria, reunió a Airbus y a varios sindicatos para tratar de desbloquear la huelga. Sin embargo, en este encuentro no participaron CGT ni ÚTIL, pese a formar parte junto a UGT del comité de huelga.

Ante esta situación, CGT denunció que Airbus y el Ministerio habían negociado al margen del comité de huelga, alegando una vulneración del derecho de huelga y mala fe negociadora, y llevó el caso a los tribunales. Además, solicitó a la Audiencia Nacional medidas cautelares para impedir inicialmente la celebración del referéndum, que llegó a ser suspendido provisionalmente. Aunque, finalmente, la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelares solicitadas por CGT para frenar el referéndum, por lo que Airbus pudo volver a convocar la consulta, que se celebrará los días 30 de septiembre y 1 de octubre.

La propuesta del acuerdo final

En materia salarial, el acuerdo entre Airbus y el Ministerio de Industria contempla una recuperación del 7,95% del poder adquisitivo hasta 2029, con incrementos anuales del 2%, salvo en 2029, cuando la subida será del 1,95%. A estas mejoras se suma un 0,5% adicional destinado a las revisiones salariales individuales (RSI) y otro 0,5% para promociones profesionales internas.

El pacto incluye además un pago único de 2.000 euros brutos no consolidables para compensar el denominado «Efecto Abril». Esta cantidad se plantea como una compensación económica adicional dentro del acuerdo alcanzado entre Airbus y las organizaciones sindicales firmantes.

En cuanto al teletrabajo, el acuerdo mantiene la política vigente, incluido el modelo de hasta un 40% de trabajo en remoto y los acuerdos individuales actualmente existentes. También se preservan los acuerdos que contemplan dos días de teletrabajo, incluidos los correspondientes a nuevas incorporaciones.

Respecto a las vacaciones, se mantienen dos semanas de vacaciones obligatorias en lugar de tres, mientras que los trabajadores dispondrán de dos semanas flexibles en lugar de una. La programación deberá acordarse entre el trabajador y su supervisor, teniendo en cuenta tanto las necesidades de la empresa como las circunstancias personales del empleado.