Airbus y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo este viernes para desbloquear el actual conflicto laboral, tras la mediación del Gobierno durante una reunión de urgencia en el seno del Ministerio de Industria y Turismo, con la presencia del titular del ramo, Jordi Hereu, y del consejero delegado de la compañía, Guillaume Faury, entre otros.

«Es un magnífico principio de acuerdo en el que salen ganando los trabajadores en sus condiciones salariales y laborales, a la vez que se garantiza la competitividad y la viabilidad industrial de Airbus España», ha señalado el propio Hereu en declaraciones a los medios una vez finalizó el encuentro, destacando además la «capacidad del diálogo social para generar grandes acuerdos que dan estabilidad y permiten atraer más carga industrial» al país.

En un comunicado, Airbus ha valorado alcanzar con los sindicatos una propuesta de «entendimiento», facilitada y apoyada por el Ministerio de Industria, que «permite alcanzar el consenso necesario para someterla a referéndum a todos los empleados».

Sobre los términos de la nueva oferta, la compañía ha destacado que incorpora «mejoras finales y aclaraciones específicas», a la vez que ha subrayado que «garantiza que Airbus en España mantiene una posición fuerte y competitiva».

En este punto, el ministro ha valorado que «atiende todos y cada uno de los elementos de la política laboral, en materia de movilidad o flexibilidad, por ejemplo».

Movilizaciones de Airbus

La actual huelga indefinida comenzó el 25 de agosto, pero el conflicto viene de mucho antes: las movilizaciones se iniciaron el 1 de julio, con semanas de paros y negociaciones que no lograron cerrar un acuerdo definitivo.

La situación afecta al conjunto de la actividad de Airbus en España, una compañía con alrededor de 15.000 trabajadores repartidos entre sus centros de Getafe, Illescas, Albacete, Cádiz y Sevilla. El conflicto tiene un importante componente económico: la plantilla reclama recuperar poder adquisitivo perdido, además de mantener y mejorar condiciones relacionadas con el teletrabajo y otros derechos laborales.

Durante las últimas semanas se han sucedido las reuniones y los intentos de mediación en el SIMA, pero sin conseguir desbloquear la situación. La plantilla rechazó suspender temporalmente la huelga con más de un 81% de los votos, mientras que las diferencias entre la empresa y los sindicatos han ido aumentando.