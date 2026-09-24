Los sindicatos rechazan frontalmente la nueva propuesta de ERE de Vodafone que afecta a 166 trabajadores

Los sindicatos han manifestado este jueves su «rechazo frontal» a la propuesta presentada por Vodafone Intelligent Solutions (VOIS) en el marco de la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Fuentes de UGT señalan que no es momento de «poner paños calientes ante una propuesta que sigue sin abordar el problema fundamental»: el elevado número de salidas planteadas que se mantiene en 166 (un 18,8% de las personas trabajadoras) y la posibilidad de que estas se produzcan «de manera forzosa».

«Seguimos sin entender cómo la compañía puede mantener su planteamiento cuando, durante la negociación, se han aportado numerosos argumentos que cuestionan la consistencia de las causas alegadas, así como las deficiencias existentes a la hora de concretarlas y trasladarlas a la realidad de la plantilla», aseguran voces sindicales.

Por ello, desde el sindicato han exigido una «reducción sustancial del número de salidas y limitar al máximo la posibilidad de despidos forzosos». Por responsabilidad con las personas trabajadoras y con el futuro del proyecto, aseguran, «la compañía debe apostar por una voluntariedad real.»

Para que esa voluntariedad sea posible, consideran imprescindible abrir la posibilidad de prejubilaciones para las personas mayores de 55 años, con unas condiciones que permitan afrontar la salida con garantías.

Además, UGT considera necesario establecer un paquete indemnizatorio «suficientemente atractivo», que permita que aquellas personas que hayan perdido la confianza en el proyecto de VOIS puedan plantearse voluntariamente afrontar nuevos retos profesionales.

Por otra parte, en la reunión de este jueves el sindicato ha puesto sobre la mesa la revisión salarial prevista en el convenio: «Hemos solicitado que se negocie esta cláusula para que toda la plantilla pueda tomar decisiones conociendo cuál es la voluntad de la compañía respecto a las personas que permanezcan en VOIS y que deberán asumir el reto de mantener la carga de trabajo y garantizar la continuidad del proyecto», explican.

«La negociación continúa. Seguimos trabajando para reducir las salidas, garantizar una voluntariedad real y conseguir unas condiciones dignas para las personas que decidan acogerse».