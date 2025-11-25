Vodafone España, que está controlada por el fondo británico Zegona desde el 1 de junio del año pasado, consiguió aumentar su resultado bruto de explotación después de arrendamientos (ebitdaal) en su primer semestre fiscal un 7,62% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 664 millones de euros. La empresa logró facturar en esos seis meses (de abril a septiembre) 1.790 millones de euros, según ha informado la compañía.

Solo en el segundo trimestre de su año fiscal, que comprende los meses de julio a septiembre, la compañía de telecomunicaciones obtuvo unos ingresos de 895 millones de euros. No obstante, esta cifra supone un descenso del 0,89% en comparación interanual.

Por otro lado, el ebitdaal en ese periodo alcanzó los 349 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,75% respecto al mismo tramo del ejercicio anterior, es decir, Vodafone España logró aumentar su rentabilidad pese al decrecimiento de los ingresos.

En concreto, el margen de ebitdaal sobre los ingresos en el segundo trimestre fiscal de Vodafone España se situó en el 39%, lo que equivale a aproximadamente cuatro puntos porcentuales más que el 35% registrado en ese mismo periodo del año previo, reflejando así una mejora notable en la rentabilidad del negocio.

Resultados de Vodafone España

Por otro lado, el flujo de caja generado por la empresa en España durante su primer semestre fiscal llegó a los 411 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 30% frente a los 316 millones de euros obtenidos en los primeros seis meses del ejercicio anterior, algo que muestra un avance significativo en su capacidad de generación de efectivo.

La teleco ha destacado que los resultados conseguidos «confirman la tendencia» hacia la estabilización de los ingresos, del crecimiento de la actividad comercial y de la mejora de los resultados operativos y financieros tras la puesta en marcha del plan de transformación.

Por otro lado, la base de clientes de Vodafone España se incrementó en su segundo trimestre fiscal con 54.000 nuevas líneas móviles de contrato, 17.000 altas de banda ancha fija y un aumento del 14% en las ventas de paquetes convergentes.

«La actividad comercial en este periodo se vio impulsada en parte por la campaña de vuelta al cole, la mejora de la oferta de contenidos de televisión, la reorganización de los canales de venta y una mejora de la experiencia del cliente», ha explicado la teleco.

Las cuentas presentadas por Zegona, cuyo único activo es Vodafone España, reflejan que la firma de inversión británica registró unas pérdidas atribuidas de 28,2 millones de euros, lo que supone casi un 91% menos que los números rojos de 307,06 millones de euros que registró entre abril y septiembre del año pasado. No obstante, estas cuentas no recogen las ganancias o pérdidas netas de Vodafone España para el primer semestre fiscal.