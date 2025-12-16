Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que en el primer semestre de 2026 el Gobierno regional aprobará un nuevo decreto de dependencia con 30 medidas para seguir reduciendo «los trámites, las esperas y mejorar la atención a las personas en situación de dependencia».

De esta forma, la Comunidad de Madrid prepara una reforma en profundidad del sistema de atención a la dependencia con el objetivo de simplificar unos trámites que actualmente resultan más complejos para las familias. El Gobierno regional aprobará en el primer semestre de 2026 un nuevo decreto con 30 medidas destinadas a reducir burocracia y tiempos de espera, mejorar la atención a las personas en situación de dependencia y reforzar su capacidad de elección, una estrategia que se completará con nuevas herramientas de orientación y acompañamiento para quienes afrontan por primera vez una discapacidad en su entorno cercano.

Además, la presidenta madrileña ha desvelado que esta semana la Comunidad va a publicar la primera Guía Práctica de Atención a la Discapacidad, una nueva herramienta que ordena, explica y acerca los recursos sociales para ayudar a personas y familias a encontrar orientación en los momentos más difíciles.

Con esta guía, arranca el nuevo servicio Lo que nadie te explica, que la jefa del Ejecutivo autonómico avanzó en el pasado Debate del estado de la Región, y que comenzará en 2026 a ofrecer acompañamiento gratuito e individualizado con un equipo de profesionales encargados de la asistencia y apoyo psicológico y emocional a quienes afrontan por primera vez una discapacidad en su entorno más cercano.

La Guía Práctica estará adaptada a lectura fácil y, además de recoger todos los recursos disponibles en la red pública y las entidades del sector, presta especial atención a las distintas rutas hacia la inclusión sociolaboral, han apuntado desde el Ejecutivo regional. Incluye programas como Emplea tu capacidad y todo el catálogo de servicios que ayuda a las personas con discapacidad a conseguir o mantener un empleo, mejorar su autonomía y desarrollar un proyecto profesional propio.

Del mismo modo, incorpora la Oficina de Vida Independiente (OVI), que ofrece asistencia personal para que quienes tienen una discapacidad física severa puedan estudiar, trabajar y vivir de forma plena. Además, reúne en un solo documento todas las ayudas y subvenciones gestionadas por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, con los apoyos económicos que pueden facilitar el día a día, desde productos de apoyo y adaptaciones, hasta programas de rehabilitación, inserción o mantenimiento de centros.

Valoración del grado de discapacidad

En esta línea, Ayuso ha recordado otras medidas puestas en marcha por la Comunidad, como la firma en las últimas semanas de un convenio con el Colegio de Médicos de Madrid para incorporar a más profesionales para esta valoración del grado de discapacidad, reduciendo plazos.

«También hemos elaborado el plan de vida, un documento que va a permitir a cada persona dejar por escrito cómo quiere vivir cuando sus familiares o sus cuidadores ya no estén, algo que preocupa a los padres que tienen algún hijo con discapacidad y siempre se preguntan y que cómo será su futuro», ha subrayado la mandataria autonómica.

Asimismo, ha incidido en que la semana pasada en el Consejo de Gobierno se aprobó una nueva inversión para continuar con el cuidado integral de más de 860 personas con discapacidad en centros como el de la Fundación Lesionado Medular que ha visitado antes de su intervención, o la Estrategia Horizonte 2028 de la Comunidad, una hoja de ayuda para la atención a las personas con discapacidad.