¿Qué opción es más saludable: la comida china o la pizza? Los expertos nos sacan de dudas para siempre

Cuando pides comida a domicilio, hay dos opciones casi obvias: pizza o chino. Son dos clásicos que parecen poco recomendables y que muchas veces se eligen por puro antojo. Pero no son exactamente lo mismo desde el punto de vista nutricional o desde el impacto sobre tu salud.

Varios análisis detallados de menús reales han mostrado que hay diferencias importantes entre unas opciones de comidas rápidas y otras, sobre todo en calorías, grasas y sal.

Aquí repasamos los resultados de un estudio liderado por la doctora Fidelma Kirwan, que analizó pizzas, hamburguesas y platos de comida china tal y como se venden en restaurantes y locales de comida para llevar. La idea no es demonizar ningún plato, sino entender qué estás comiendo y qué elección suele salir mejor parada.

Comida china o pizza: dos clásicos bajo la lupa

A primera vista, la comida china suele percibirse como más ligera ya que suele incluir arroz, verduras, salsas suaves. La realidad es que un menú típico de comida china para llevar, con rollitos de primavera, pollo agridulce y arroz frito, puede superar con facilidad las 2.000 calorías en una sola comida. A eso se suman grandes cantidades de grasa y, sobre todo, sal.

Uno de los principales problemas está en las raciones. Muchos platos están pensados para dos personas. El arroz frito, por ejemplo, aporta una cantidad notable de grasa y sal, mientras que la versión hervida reduce de forma clara ambos valores. El pollo rebozado y las salsas densas concentran buena parte del exceso calórico.

La pizza tampoco sale bien parada, aunque el panorama es algo más variable. Una pizza media suele superar las recomendaciones diarias de sal y grasa, especialmente si es de masa gruesa y con embutidos. Las pizzas de pepperoni con base profunda son las más desequilibradas nutricionalmente. En cambio, una pizza fina de queso y tomate tiene un perfil algo más moderado, sobre todo si se controla la cantidad.

Ninguna de las dos opciones puede considerarse saludable de forma habitual. Pero si se comparan elecciones concretas, la pizza ofrece algo más de margen para ajustar ingredientes y raciones. En la comida china, el contenido elevado de sal y el tamaño de los platos juegan claramente en contra.

Cómo pedir comida rápida de forma más saludable

La clave no está solo en el tipo de cocina, sino en cómo eliges dentro del menú y con qué frecuencia lo haces. Hay algunos cambios que pueden reducir bastante el impacto.

Evita platos rebozados, fritos o crujientes . Son los que concentran más grasa y calorías.

. Son los que concentran más grasa y calorías. Prioriza arroz hervido frente al arroz frito si eliges comida china.

frente al arroz frito si eliges comida china. Reduce al mínimo las salsas o pídelas aparte para controlar la cantidad.

o pídelas aparte para controlar la cantidad. En pizza, mejor optar por una base fina y pocos ingredientes , evitando embutidos y quesos extra.

, evitando embutidos y quesos extra. Comparte raciones grandes . Los tamaños de muchos platos no están pensados para una sola persona.

. Los tamaños de muchos platos no están pensados para una sola persona. Acompaña la comida con agua en lugar de refrescos, que añaden calorías sin saciar.

en lugar de refrescos, que añaden calorías sin saciar. Considera estas comidas como algo ocasional, no como una rutina semanal.

Entre la pizza y la comida china, ninguna gana por goleada, pero el análisis refuerza la importancia de la conciencia a la hora de elegir qué ponemos en nuestro plato.