¿Deberíamos llamar hamburguesa, salchicha o filete a alimentos veganos que no contienen nada de carne y que están elaborados únicamente con vegetales? Este es un debate complejo ya que enfrenta a posturas difíciles de conciliar. Por un lado, el concepto de carne vegetal suena ciertamente contradictorio y confuso para las personas que no practican el veganismo.

Por otro lado, los veganos argumentan que ellos rechazan el consumo de productos cárnicos no porque no les gusten, sino porque están en contra de todas las formas de maltrato y explotación animal y también debido a que la huella ambiental de la industria ganadera es mucho más elevada que la asociada a los alimentos de origen vegetal.

También ha dejado clara su postura el Parlamento Europeo: el pasado 8 de octubre, la Eurocámara votó a favor de prohibir que términos como hamburguesa, salchicha, filete o escalope puedan emplearse en productos que no contienen nada de carne. «Un filete, un escalope o una salchicha son productos de nuestras explotaciones ganaderas, y punto», recalcó la eurodiputada francesa Céline Imart (PPE), quien lidera la iniciativa.

Etiquetado de alimentos

La propuesta fue aprobada por la Eurocámara con una amplia mayoría: 355 votos a favor, 247 en contra y 30 abstenciones. Todavía falta el último trámite para que la decisión tenga consecuencias legales. Para ello habrá que esperar al 11 de diciembre, día en el que el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE votará sobre las restricciones al etiquetado de alimentos de origen vegetal.

En caso de que en este organismo se manifiesten en el mismo sentido que el Parlamento Europeo, la industria de los productos veganos sufrirá un duro golpe que obligará a modificar las etiquetas de sus alimentos, así como el mensaje que lanzan a los consumidores.

Desde Proveg, organización internacional dedicada a promover el consumo de alimentos vegetales, afirman que la medida podría frenar un mercado valorado en 9.387 millones de euros en 2024 a nivel europeo, según datos del grupo de experto del Good Food Institute (GFI).

España

De hecho, Europa es el mayor mercado mundial de productos veganos. En el caso de España, las cuatro principales categorías de alimentos de origen vegetal están valoradas en 491 millones de euros en 2024, lo que supone un aumento del 6,6% respecto a 2023 y del 14,4% en relación con 2022, añaden desde el GFI.

«A su vez, el volumen de ventas fue de 286 millones de kilogramos en 2024, lo que representa un aumento del 9,8% respecto a 2023 y del 16,9% respecto a 2022. Esto demuestra que el crecimiento del valor de las ventas puede atribuirse a un aumento real de la demanda y no simplemente a la inflación», asegura la misma fuente en relación con el mercado español.

Previsiones optimistas

Las previsiones para el sector indican que esta tendencia al alza se mantendrá en los próximos años. Se espera que el mercado global de productos veganos crezca de 108.000 millones de dólares en 2025 a casi 590.000 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 18,5%.

«Europa es el mayor mercado de consumo a nivel mundial de alternativas vegetales a la carne. Si dejamos de poner trabas al sector y promovemos el consumo de alimentos a base de vegetales, los agricultores europeos pueden beneficiarse enormemente de la demanda generada de cultivos», afirma Verónica Larco, directora de comunicación de Proveg España.

Estos cultivos también son fundamentales para alcanzar los objetivos de la UE en materia de clima y biodiversidad. El cultivo de legumbres, aseguran desde Proveg, favorece una mejor salud del suelo y reduce la necesidad de fertilizantes, disminuyendo así los costes de producción. «Dados estos beneficios económicos y ambientales, las políticas deberían promover, en lugar de restringir, la venta de alimentos de origen vegetal», propone Larco.

Lidl, Aldi y Burger King

Las filiales alemanas de Lidl, Aldi y Burger King se encuentran entre los gigantes comerciales que se han manifestado en contra de las restricciones de etiquetado propuestas, argumentando que podrían tener consecuencias de gran alcance para las exportaciones comerciales alemanas y de toda la UE.

Proveg también cita una encuesta realizada en 2020 por la Organización Europea de Consumidores (BEUC), que mostró que cerca del 70% de los europeos no considera problemático que se utilicen nombres como hamburguesa o salchicha para alternativas vegetales, siempre que estén claramente etiquetadas.

«Diversos estudios han demostrado sistemáticamente que los consumidores pueden diferenciar claramente entre una hamburguesa vegetal y una hamburguesa de origen animal», insiste la ONG.

Claridad en las etiquetas

El debate sobre el etiquetado de productos vegetales no es nuevo en Europa. Proveg recuerda que «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el año pasado que los Estados miembros no pueden impedir que los fabricantes de alimentos utilicen etiquetas tradicionalmente asociadas a la carne en productos de origen vegetal, siempre que las etiquetas describan con claridad su contenido real».

En definitiva, la decisión que tomará el 11 de diciembre el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE será crucial para determinar el futuro «de un sector que representa no sólo una alternativa alimentaria sostenible, sino también una oportunidad económica significativa para los agricultores europeos en un contexto de transición hacia sistemas alimentarios más resilientes y respetuosos con el medioambiente», concluye Proveg.