El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular (PP) ha nombrado a Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, coordinadora de Pymes, Autónomos e Innovación de la formación. Además, el CEN ha aprobado la ampliación de la Vicesecretaría de Economía que dirige Alberto Nadal. Así lo ha aprobado en una reunión celebrada el lunes.

Además, el PP ha llevado a cabo los nombramientos de Irene Garrido, Mar Vaquero, Susana López Ares, Carmen Crespo, Juan Diego Requena y Javier Thibault Aranda como coordinadores de área de la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible.

En este sentido, para revitalizar la nueva área de política rural, Carmen Crespo se rodeará de Mercedes Morán (PAC y Alimentación), Mila Marcos (Desarrollo Rural y Forestal) y Rosa Quintana (Pesca).

De esta forma, el PP reforzará su equipo económico para, según afirma, «hacer frente a un Gobierno equivocado en su política económica, industrial, rural y laboral y para diseñar la España que deje atrás loas años negros de Pedro Sánchez».

La formación azul asegura que trabaja para ser la alternativa que dé respuesta y aporte soluciones a los problemas de los españoles en un contexto «en el que aumenta la precariedad laboral mientras los sueldos son cada vez más bajos».

Por este motivo, el partido elaborará el Libro Blanco por el futuro rural de España, de manera conjunta con el sector, una guía «que atienda las necesidades reales de la gente y no las de los que intentan diseñar cómo hemos de vivir desde las ventanas de un despacho de Bruselas o del Paseo de la Castellana».

Nombramientos en el PP

Entre los nuevos nombramientos del PP se encuentra el de Irene Garrido como coordinadora de Economía. La diputada en el Congreso es doctora en Ciencias Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela.

Por otro lado, está Mar Vaquero, que será coordinadora de Comercio, Inversiones y Empresa. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, es Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y diplomada en Derecho Laboral, Seguridad Social (CEF, Madrid) con Máster en Comercio Exterior, Cooperación y Relaciones Internacionales (Euro’in UE).

Carmen Crespo será la coordinadora de Política Rural. La actual eurodiputada del PP ha sido consejera de agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, delegada del Gobierno en Andalucía y alcaldesa del municipio almeriense de Adra.

El PP también ha nombrado a Juan Diego Requena como coordinador de Energía y Sostenibilidad. El diputado en la Cámara Baja es ingeniero químico (Universidad de Málaga). Por su lado, Susana López Ares será la coordinadora de Industria, Digitalización e Inteligencia Artificial. Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y profesora titular del Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidad de Oviedo.

Javier Thibault Aranda será coordinador de Empleo y Diálogo Social. Es consultor, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid.