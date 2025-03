Rocío Albert: «El Gobierno de Sánchez es muy fullero, Montero es como Jekyll y Hyde mintiendo»

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, acusa al Gobierno Sánchez de ser «muy fullero» y pretender que los españoles paguemos ahora, con la supuesta condonación de la deuda autonómica, «la fiesta independentista». En una entrevista a OKDIARIO, Rocío Albert dice que María Jesús Montero «miente todo el rato y en escenarios diferentes». «Este Jekyll y Hyde no debe ser fácil», señala. Rocío Albert reitera: «Los madrileños no pagaremos los desmanes de los independentistas. Esto es un atraco».

¿Habrá unidad de las comunidades del PP hasta el final o esperarán a la letra pequeña como dijo Azcón?, preguntamos. Rocío Albert responde: «Hay que ver en qué queda finalmente el texto. A día de hoy, hay unanimidad en decir ‘no’. Luego cada uno toma sus propias decisiones. Madrid no desautorizará a Feijóo».

PREGUNTA.- Montero dice que todas las comunidades del PP se acogerán a la condonación.

RESPUESTA.- La prueba de que no es así es que nos levantamos del Consejo de Política Fiscal. Ya tenían pactada con ERC esa mutualización engañosa de la deuda entre las comunidades.

P.- Dice que eso fue una pataleta del PP.

R.- La pataleta es la vergüenza que significa que desde hace dos años todas las comunidades, incluso del PSOE, pedimos un nuevo sistema de financiación que nos garantice los recursos para los servicios que prestamos y no ha presentado ni una propuesta. Dicen que no nos vamos a poner de acuerdo. Son adivinos.

P.- Montero dice que Feijóo se niega a ir a Moncloa a hablarlo.

R.- Las comunidades somos los elementos relevantes del sistema de financiación. Conocemos las partidas de gasto social delegadas como competencias o transferidas. Sabemos cómo hacer el reparto. La tarta tiene que ser más grande porque el gobierno central nos va creando nuevas obligaciones. Por ejemplo. Si me impone 40 horas de servicios sociales a una persona en vez de 20, el gobierno debería darme el 50% de esa nueva obligación, como se ha comprometido. Pero no lo hace. Sólo me da el 20%.

P.- Montero insiste en el ejemplo de la hipoteca de Pilar Alegría.

R.- Dijeron a su equipo de opinión sincronizada que usaran el ejemplo. ¿Quién no va a querer que le paguen la hipoteca? Lo que no dicen es que a quien tiene una hipoteca de 100 euros en una casa sin mucho confort le perdonan su hipoteca, pero pasa a pagar 500 euros por la hipoteca de los excesos y desmanes del independentismo catalán.

P.- Cataluña pidió, encima, poder endeudarse más.

R.- Sí. Van al dictado del independentismo. Era uno de los requisitos para los presupuestos de 2025: pasar del 0,1 al 0,5 de déficit. Mientras, los catalanes viven en un infierno fiscal con más impuestos, peores servicios públicos y una lista de espera sanitaria por encima de la media española. Todo, para financiar las embajadas, el catalán, la TV3, crear su país y cargarse el nuestro.

P.- ¿Los madrileños no pagarán la fiesta independentista?

R.- Daremos toda la batalla para que no la paguen. No podemos permitir que nos atraquen.

P.- ¿Esto es un atraco?

R.- A todos los españoles. Dicen que «perdonan» las deudas de cada comunidad, pero pasan al Estado cuya deuda es ya billonaria y sigue creciendo. Tendrán menos dinero para servicios públicos y subirán los impuestos. Sánchez ha subido 90 veces los impuestos y los costes sociales a los trabajadores.

P.- ¿Hacienda les dijo que el ahorro en intereses no se podía dedicar a gasto social? El argumento del PSOE es que ustedes no quieren usarlo.

R.- Sí. Nos dijeron que habían ajustado la metodología para llegar al 20% de condonación de la deuda catalana y que esto era para volver a financiarse en los mercados y no con el FLA. Y que no podríamos usar los intereses para gasto social, como dice ahora Montero. La AIReF ha dicho que lo ahorrado tiene que ir a amortizar deuda. Ahora, a los que, como Madrid, hemos hecho los deberes, con la deuda sobre PIB más baja del régimen común, pagando religiosamente los intereses, sin endeudarnos más y siendo muy estrictos en la estabilidad presupuestaria, nos dicen que hay barra libre y que los de los desmanes pueden hacer borrón y cuenta nueva, que lo asume el estado y que todo se diluye entre los españoles para que sigan gastando.

P.- ¿Miente mucho Montero?

R.- Miente todo el rato y en escenarios diferentes. El problema es cuando trata de mentir a todos a la vez como en el Consejo.

P.- Desde el lunes les llamarán bilateralmente para negociar. ¿Irá Madrid?

R.- Siempre vamos por lealtad institucional. Pero iremos a decirle que lo que necesitamos es un sistema de financiación. Montero dice lo uno y lo contrario. Lleva dos años diciendo que nos va a llamar y ahora dice que va a negociar bilateralmente con cada comunidad. Esto tiene que ser una ley orgánica y tiene que pasar por el Congreso. El texto final puede ser muy diferente al original. Entonces, ¿cómo va a negociar con nosotros convenios bilaterales si no sabe cómo quedará el texto final?

P.- ¿Y si les tienta con permitir gastar los intereses en política social?

R.- Insistiremos en lo mismo. El Gobierno de Sánchez es muy fullero. No necesitamos una quita de la deuda que luego se mutualiza entre todos los españoles, sino un nuevo sistema de financiación. ¿Por qué no presentan una propuesta? Porque firmaron con ERC que, primero, la financiación singular de Cataluña. Si Cataluña deja de aportar su 20% y pico, que es muy poquito frente al 76% que aporta Madrid, ¿qué tarta van a tener para repartir? O los servicios públicos del resto de los españoles van a empeorar o alguien va a tener que poner más. Nosotros, no.

P.- 83.000 millones para esto y ahora vienen miles de millones para Defensa ¿De dónde sale el dinero?

R.- Hasta ahora la UE nos ha dado mucho margen por la relación de Sánchez y Von der Leyen, que tenía que ser reelegida. Pero creo que la fiesta se está acabando. Son miles de millones, un alto desempleo, cotizaciones sociales… Como no hay dinero, ponen cuotas solidarias y, mientras, bajan la jornada laboral pero sin bajar los salarios con un coste adicional. Y ahora, vienen con los 83.000 millones para salir del paso porque no pueden cumplir la financiación singular de Cataluña. Nos han subido 90 veces los impuestos, nuestra capacidad de compra ha disminuido y la inflación no está controlada…

P.- ¿España no va como un cohete?

R.- Claramente no.

P.- Montero dijo lo de «1.200 millones, chiqui».

R.- El mundo de Montero no es un mundo fácil. Dice una cosa y dice otra. Este Jekyll y Hyde no es fácil. No me gustaría estar en su mundo.

P.- ¿Habrá unidad de las comunidades del PP o esperarán a la letra pequeña como dijo Azcón?

R.- Hay que ver en qué queda el texto final. A día de hoy, hay unanimidad total en decir «no». Luego cada uno toma sus propias decisiones. Veremos si luego nos ponen una pistola en la cabeza y dicen que lo van a hacer igual. La idea de la presidenta Ayuso es decir «no» porque nosotros no tenemos problema para pagar las deudas. Pero a ver qué hace el resto.

P.- O sea, ¿Madrid seguro que no?

R.- Madrid, a día de hoy, no.

P.- ¿Feijóo no quedará desautorizado por algún consejero de Hacienda del PP?

R.- Por mí no. No puedo hablar por los demás. Madrid no desautorizará a Feijóo. Estamos deseando que sea presidente para poner un poco de cordura en tanto sinsentido.