La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la declaración de Jésica Rodríguez, con quien el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mantenía una «relación particular», según la Guardia Civil, ha demostrado «la trama sórdida que tiene alrededor Pedro Sánchez». «Es el responsable de lo que haga su [número] dos», ha afirmado la líder del PP de Madrid en alusión al líder socialista, cuyo mano derecha en el partido era Ábalos.

La dirigente popular ha insistido en que «la estudiante de odontología», refiriéndose a Jésica, le ha «sacado las muelas al ministro». Y ha añadido que se está «hablando de la persona de máxima responsabilidad del Gobierno» de Sánchez y que se «apartó» porque «sabía todo esto»: «Era quien gestionaba y organizaba el PSOE».

«Tendrá que dar algún día explicaciones», ha vaticinado. Y se ha preguntado «por qué esta semana ha habido una mujer que ha ido ante los juzgados», para declarar que «llevaba dinero a la sede de Ferraz cuando Ábalos estaba allí». «Esto me parece gravísimo», ha sentenciado, argumentando que este era «el ministerio que gestionaba más dinero público». Aun así, en opinión de Ayuso, «lo más importante del día es que la Agencia Tributaria empieza a desguazarse en Cataluña».

«Las bases de un nuevo proceso»

La líder del PP de Madrid ha advertido que los independentistas están tratando de abrir un nuevo procés con las cesiones continuas que el Gobierno de Pedro Sánchez está entregando a Junts y ERC. A juicio de la líder del PP de Madrid, con estas medidas se están «sentando las bases de un nuevo proceso para que nada lo detenga en esta ocasión».

La dirigente popular ha afeado este viernes que «lo mismo se amnistían delitos» que ahora «se amnistían deudas y se carga la factura los que todos los días madrugan para trabajar». Ayuso ha aludido así a la condonación de parte de la deuda catalana con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) que el Gobierno ha pactado con ERC.

Además, la jefa del Ejecutivo autonómico asegura que hay muchos gastos innecesarios que «se sufragan con los impuestos de los españoles organismos públicos nuevos». Ayuso ha detallado que se habla de «4.000 millones en el caso de Cataluña». «Es insensato hacernos cargo de las deudas que no hemos generado», ha sentenciado.

Sin embargo, ha califica como «un paso más» las reuniones que se celebran este viernes entre la Generalitat y el Gobierno central. Se trata de la comisión mixta de asuntos económicos en Barcelona y que tiene como objetivo una mayor participación a la Agencia Tributaria de Cataluña en la próxima campaña de la renta.

«Ahora lo que vemos es el desguace de la Agencia Tributaria de Cataluña», ha subrayado la dirigente del PP. A ojos de Ayuso, este tipo de actuaciones hacen que se vaya «creando una nueva nación por sustitución». Y añade que están «expulsando de Cataluña todo lo español, sentando las bases de un nuevo proceso para que nada lo detenga en esta ocasión». Todo ello, a ojos de «a manos de aquellos que dijeron que lo volverían a hacer».

«Por tanto, ya lo tienen todo: impunidad, ya no hay delitos porque los han borrado, Hacienda propia, policía propia porque han expulsado a la Guardia Civil, y la caja de todos los españoles, esta es la situación que tenemos y me preocupa enormemente, no hay un proyecto para España, hay un proyecto para los nacionalistas a costa de todos los demás».

«Rompe la unidad de todos, va contra el Estado de derecho y sobre todo va contra la verdad, no se puede no denunciar», ha sentenciado Ayuso durante la presentación este viernes de la Agencia Logística de la región, ubicada en las instalaciones del antiguo Centro de Transportes de Coslada (Madrid).