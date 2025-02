El juez Pedraz rechaza dejar en manos del Supremo la investigación a Ábalos por la trama del fuel

El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional (AN), ha rechazado la petición cursada por el Partido Popular para dejar en manos del Tribunal Supremo la investigación al ex ministro José Luis Ábalos en la trama de los hidrocarburos. La acusación particular había instado a la AN a dejar que fuera el alto tribunal el que indagase las posibles «actuaciones de intermediación y gestión» del ex ministro socialista en la concesión de la licencia de operador a Villafuel, empresa que evitó el pago a Hacienda de más de 180 millones en concepto de IVA. El juez, en un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, desestima la «inhibición parcial de la causa al Tribunal Supremo».

El juez argumenta que «no procede a la inhibición solicitada por cuanto no existe en la presente causa indicio alguno que vincule D. José Luis Ábalos Meco con la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de Villafuel SL». Añade que «al efecto no lo son las alegaciones efectuadas, dado que ninguno de los hechos en que se basa constan en este procedimiento con lo que obviamente no pueden ser tenidos en cuenta».

El PP sostenía en su petición que empezaba a «vislumbrarse» en la investigación la posible mediación de Ábalos para la concesión de esa licencia por parte de la empresa Villafuel en el sector de los hidrocarburos. La acusación popular señala que Villafuel no cumplía «con los requisitos de capacidad financiera» para obtener esa licencia, como ya había desvelado la UCO en un informe del año pasado. La licencia se obtuvo en septiembre de 2022. En un primer momento, el Ministerio de Transición Ecológica rechazó la concesión de la licencia, que sí fue otorgada tras una ampliación de capital.