El juez Pedraz devuelve al empresario Aldama su Audi blindado que pidió «por seguridad»

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha accedido a devolver un vehículo Audi blindado al empresario Víctor de Aldama, una figura central en el caso Koldo y en una investigación por fraude millonario de IVA. La decisión, plasmada en una providencia judicial, responde a la solicitud del empresario, quien argumentó la necesidad de disponer del vehículo por razones de seguridad personal.

La petición de Aldama, presentada la semana pasada, destacaba la necesidad específica de este automóvil entre los varios que le fueron incautados, algunos también de alta gama. El empresario enfatizó que el Audi «cuenta con las más altas medidas de seguridad, al encontrarse blindado, lo que en la presente fecha resulta de singular importancia» para su seguridad personal. El vehículo había sido confiscado tras su segunda detención en octubre de 2024.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha considerado procedente la devolución al tratarse de «un vehículo para uso particular y que además se encuentra blindado». Sin embargo, la autorización viene acompañada de condiciones específicas: Aldama deberá mantener el vehículo a disposición de la causa y garantizar su buen estado de conservación.

Aldama tiene tres asuntos pendientes con la justicia. En el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional el caso Koldo que investiga comisiones millonarias de contratos públicos de mascarillas con Soluciones de Gestión SL y presuntos amaños con empresas constructoras. Por otra parte, el tercer tema son los hidrocarburos. El juez Pedraz le mantiene imputado por un fraude en relación con compraventa de gasolina. En relación con esta última investigación, los informes policiales más recientes han elevado la cifra del presunto fraude de IVA a más de 180 millones de euros desde 2021.

En el contexto del caso Koldo, las declaraciones de Aldama han generado considerable atención. El empresario, que con ayuda de su abogado José Antonio Choclán, se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia. No obstante, en las últimas horas el Tribunal Supremo ha señalado recientemente que sus afirmaciones en relación a los amaños de contratos no están «mínimamente contrastadas» en este momento.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha subrayado en un auto reciente que las manifestaciones de Aldama carecen actualmente de elementos corroboradores más allá de sus propias declaraciones. Esta situación ha llevado al instructor a solicitar documentación adicional que respalde las afirmaciones realizadas hasta la fecha. En ese escrito el juez, por el contrario, no autoriza a una gran constructora a querellarse contra Aldama por injurias y calumnias.

Nóminas de Villafuel

La nueva providencia del juez Pedraz también incluye una decisión relevante para la empresa Villafuel, una de las entidades sobre las que pivota la supuesta trama de fraude de IVA. El magistrado ha autorizado a la compañía a proceder con el pago de las nóminas correspondientes al mes de enero de sus trabajadores, una medida que busca minimizar el impacto de la investigación sobre los empleados de la empresa.

La devolución del vehículo blindado a Aldama es una gran noticia para el empresario. No obstante, sigue estando bajo estrecha supervisión judicial. La decisión no afecta al curso de las investigaciones en curso, que continúan su desarrollo tanto en el caso Koldo como en la trama de fraude fiscal.