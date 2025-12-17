Fact checked

La tensión entre los médicos y el Ministerio de Sanidad se ha intensificado nuevamente después de que los principales sindicatos médicos, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), abandonaran la mesa de negociación con el departamento que dirige la ministra Mónica García, tras una reunión infructuosa sobre el Estatuto Marco que regulará las condiciones laborales del colectivo.

La ruptura del diálogo evidencia una brecha profunda entre las reivindicaciones sindicales y la propuesta actual del Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que podría reactivar una huelga indefinida a partir del mes de enero. Esta reunión se ha producido tras la tercera huelga nacional de cuatro días este mismo mes.

El desencuentro se produjo en el contexto de una reunión convocada por Sanidad para intentar avanzar en la negociación del borrador del Estatuto Marco, una norma que afecta a los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, CESM y SMA consideran que el texto no recoge cambios sustanciales en aspectos esenciales para los médicos, por lo que decidieron levantarse de la mesa de diálogo y mantener sus protestas.

Entre sus principales demandas están la creación de un estatuto propio y un ámbito de negociación exclusivos para médicos, una clasificación profesional adecuada, una regulación más justa de la jornada laboral y guardias, y el reconocimiento de la medicina como profesión de riesgo, entre otras reivindicaciones históricas.

La postura del Ministerio de Sanidad ha sido la misma sin hacer caso a tres huelgas nacionales de médicos: descartar un estatuto médico exclusivo que segregue a los médicos del resto de profesionales sanitarios, argumentando que ello podría fragmentar el sistema y contradecir los principios de cohesión del SNS. Además, la ministra ha reiterado públicamente que un estatuto propio para los médicos sería «inviable» y ha defendido la propuesta de una norma común que incluya mejoras previstas para todos los colectivos sanitarios, aunque reconociendo especificidades dentro de ese marco.

Las explicaciones no son suficientes para los médicos

Para los sindicatos médicos, no obstante, estas explicaciones no son suficientes. CESM y SMA insisten en que su rechazo no busca un beneficio corporativista, sino garantizar condiciones laborales que consideren acordes con la formación, responsabilidad y dedicación de los profesionales médicos. Su rechazo al borrador se ha traducido en una huelga nacional de cuatro días, con seguimiento elevado en muchos servicios sanitarios y concentraciones de protesta en diversas ciudades. El Foro de la Profesión Médica ha respaldado las movilizaciones, subrayando que sin una regulación específica que atienda las necesidades del colectivo será difícil retener talento y garantizar la calidad asistencial.

UGT y CCOO en auxilio de Mónica García

Las negociaciones entre Sanidad y otros sindicatos del ámbito de negociación del Estatuto Marco (no médicos) —como CC OO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde— sí han alcanzado un preacuerdo, lo que ha llevado a la suspensión de paros previstos para enero, pero CESM y SMA mantienen que ese pacto no refleja sus demandas y por ello continúan con sus convocatorias de huelga y movilizaciones.

Frente a este escenario, ambas partes han acordado volver a reunirse próximamente, en una nueva intentona de encontrar puntos de encuentro, aunque por ahora la ruptura de la mesa por parte de los sindicatos médicos augura una escalada del conflicto si no hay movimientos significativos en el texto del estatuto.