Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La perimenopausia marca el periodo en el que el organismo femenino comienza a prepararse para el final de la etapa reproductiva. Este proceso no ocurre de forma brusca, sino gradual, incluso puede iniciarse varios años antes de la última menstruación, según explican en Mayo Clinic. Durante este tiempo, los ovarios reducen progresivamente su actividad y los niveles de estrógeno y progesterona dejan de seguir un patrón regular, lo que explica la aparición de cambios físicos y emocionales que muchas mujeres no asocian de inmediato con esta etapa.

A diferencia de la menopausia -que se confirma tras doce meses consecutivos sin menstruación-, la perimenopausia se caracteriza por su irregularidad. Los ciclos pueden volverse impredecibles, con reglas más espaciadas o más frecuentes, sangrados más intensos o más leves, e incluso meses sin menstruación antes de estabilizarse. Esta falta de un patrón claro es una de las razones por las que la perimenopausia suele pasar desapercibida o confundirse con estrés, sobrecarga laboral o cambios propios del ritmo de vida.

Síntomas físicos y emocionales

Las fluctuaciones hormonales propias de esta etapa pueden manifestarse de múltiples formas. Además de los cambios menstruales, son frecuentes los sofocos, los sudores nocturnos, los problemas de sueño, la sequedad vaginal, las variaciones en el estado de ánimo o la dificultad para concentrarse. En algunos casos, estos síntomas aparecen de forma leve y puntual; en otros, pueden interferir de manera significativa en la vida personal, laboral y social.

Uno de los aspectos más complejos de la perimenopausia es que no todas las mujeres la viven igual. Mientras algunas apenas notan cambios, otras experimentan una combinación de síntomas físicos y emocionales que afectan a su energía, su descanso y su bienestar psicológico. Esta variabilidad contribuye a que muchas mujeres tarden en identificar lo que les ocurre o normalicen malestares persistentes sin relacionarlos con una causa hormonal.

Desde Olivia, plataforma digital especializada en el acompañamiento integral de la salud femenina durante el climaterio, se pone el foco en la importancia de transitar esta etapa con información fiable y apoyo experto. El acceso a contenidos claros, programas específicos y asesoramiento profesional permite a muchas mujeres comprender mejor los cambios que experimentan y adoptar estrategias de autocuidado adaptadas a sus necesidades individuales.

Escuchar al cuerpo

En la misma línea, la marca de mujeres, Days of Confidence subraya la necesidad de preparar a las mujeres para esta transición, ofreciendo herramientas prácticas que ayuden a afrontar los cambios con mayor seguridad y confianza. Normalizar la conversación sobre la perimenopausia, anticipar sus posibles efectos y aprender a escuchar al cuerpo son pasos clave para reducir la incertidumbre y el impacto emocional de esta etapa.

Más allá de los síntomas, la perimenopausia representa también una oportunidad para revisar hábitos y prioridades. El descanso, la alimentación, la actividad física y la gestión del estrés adquieren un papel central, ya que influyen directamente en cómo se vive esta transición. Incorporar rutinas de autocuidado no solo ayuda a aliviar molestias, sino que contribuye a fortalecer la salud a largo plazo.

Hablar abiertamente de perimenopausia permite, además, romper tabúes que durante años han rodeado a la salud femenina en la madurez. Reconocer esta etapa como parte natural del ciclo vital favorece una mirada más respetuosa y realista, y facilita que las mujeres busquen apoyo profesional cuando los síntomas afectan a su calidad de vida. Información, acompañamiento y escucha activa se convierten así en pilares fundamentales para atravesar la perimenopausia de forma más consciente y cuidada.