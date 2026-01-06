Fact checked

¿Se puede entrenar el cerebro? Es una de las preguntas más candentes de la ciencia y la salud mental en la actualidad. En un contexto donde proliferan aplicaciones, cursos y promesas de mejora cognitiva, la neurociencia moderna ha aportado respuestas basadas en décadas de investigación. Hoy existe consenso en un punto clave: el cerebro no es un órgano rígido ni inmutable, sino que posee una notable capacidad de cambio conocida como neuroplasticidad.

La neuroplasticidad es la habilidad del cerebro para reorganizarse estructural y funcionalmente a lo largo de la vida. Esto incluye la creación de nuevas conexiones neuronales, el refuerzo de circuitos existentes y la reasignación de funciones tras lesiones o aprendizajes intensivos. Durante la infancia y la adolescencia esta plasticidad es especialmente alta, pero los estudios demuestran que no desaparece en la edad adulta ni en la vejez, aunque el ritmo de cambio sea más lento.

Una de las grandes controversias actuales es si el llamado entrenamiento cerebral mejora realmente la inteligencia, la memoria o la atención en la vida diaria. Investigaciones publicadas en revistas científicas de neurología y psicología coinciden en que muchos programas de juegos mentales producen mejoras claras en las tareas entrenadas, pero la transferencia a habilidades generales (como el razonamiento complejo o la memoria cotidiana) es limitada. Es decir, practicar un ejercicio mental suele hacerte mejor en ese ejercicio, pero no necesariamente más inteligente en un sentido amplio.

Donde la evidencia científica es más sólida es en el papel del ejercicio físico. Neurólogos y neurocientíficos destacan que la actividad física regular aumenta el flujo sanguíneo cerebral, estimula la producción de factores de crecimiento neuronal y mejora la conectividad entre neuronas. Caminar, correr, nadar o bailar de forma habitual se asocia con mejor memoria, mayor capacidad de aprendizaje y menor riesgo de deterioro cognitivo, tanto en jóvenes como en adultos mayores.

Límite biológico

Respecto a la edad, los especialistas coinciden en que no existe un límite biológico estricto para entrenar el cerebro. En la infancia, el entrenamiento favorece el desarrollo del lenguaje, la atención y las funciones ejecutivas. En la adultez, contribuye a mantener la flexibilidad cognitiva y la adaptación a nuevos retos. En edades avanzadas, aunque los cambios son más lentos, se ha demostrado que el aprendizaje continuo, la actividad social y el ejercicio físico pueden retrasar el envejecimiento cerebral.

Los ejercicios más recomendados por la comunidad científica no se limitan a juegos de memoria. Aprender un idioma, tocar un instrumento, practicar danza, resolver problemas nuevos, leer de forma crítica o realizar actividades creativas, estimula redes neuronales complejas. A esto se suman prácticas como la meditación y la atención plena, que han mostrado efectos positivos en la regulación emocional, el estrés y el autocontrol, áreas clave para la salud mental.

La motivación

Desde la neurología, se enfatiza que el cerebro se beneficia de hábitos integrales, no de soluciones rápidas. Los psicólogos subrayan la importancia de la motivación, el contexto emocional y las relaciones sociales en cualquier proceso de entrenamiento cognitivo. Los psiquiatras, por su parte, utilizan técnicas como el entrenamiento cognitivo o el neurofeedback como herramientas complementarias en algunos trastornos, siempre dentro de un abordaje clínico más amplio.

Pero si atendemos a las principales revistas de investigación del mundo, la conclusión que emerge es clara: sí se puede entrenar el cerebro, pero no como un músculo aislado ni mediante fórmulas milagro. La mejora cognitiva real surge de la combinación de ejercicio físico, aprendizaje continuo, estimulación mental variada, bienestar emocional y vida social activa. Entrenar el cerebro es, en realidad, entrenar un estilo de vida.