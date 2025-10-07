Jordi Alba sigue los pasos de Sergio Busquets y anuncia su retirada al final de esta temporada

Jordi Alba se retirará al término de la presente temporada tras una carrera llena de éxitos. El lateral zurdo, campeón de Europa con España, ha anunciado que lo deja a los 36 años siguiendo los pasos de Sergio Busquets, quien también hizo pública su idea de marcharse cuando terminen los Play-Offs de la MLS en los que el Inter de Miami busca el primer título de liga.

El jugador aterrizó hace dos años en Florida para acompañar el proyecto de un Leo Messi que se queda sin su guardia pretoriana con la salvedad de Luis Suárez. El argentino tiene previsto estirar su carrera más allá de 2026 cuando tome parte en el Mundial de Fútbol que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

La pérdida de Jordi Alba es especialmente dolorosa para Messi al ser uno de sus principales socios goleadores en su carrera deportiva. La clásica jugada de ambos con el lateral ganando línea de fondo y cediendo a Leo el balón en el punto de penalti fabricó decenas de goles para el Barcelona en sus años gloriosos.

Jordi Alba pone fin a su carrera con seis títulos de Liga ganados, además de cinco Copas del Rey, cuatro Supercopas y una Champions League. Con la selección española ganó la Eurocopa de 2012 y la Liga de las Naciones de 2023 siendo un referente y terminando incluso como capitán del equipo nacional.

En su última etapa en el Inter de Miami, Jordi Alba ha conquistado la Leagues Cup y posteriormente un año más tarde se proclamaría campeón de la Supporters Shield. El jugador está ahora mismo inmerso en la misión de ganar una MLS que redondearía un palmarés de ensueño. El defensa, salido de las categorías inferiores del Barcelona, también militó en el Nastic de Tarragona y en el Valencia en una carrera deportiva que ahora concluye tras 17 temporadas en la élite.