Jordi Alba sobre su reencuentro con Luis Enrique en el Mundial: «Para mí es el mejor entrenador del mundo»

El empate del Inter de Miami ante el Palmeiras certificó el pase a octavos de final del equipo de los Leo Messi, Jordi Alba, Luis Suárez y Sergio Busquets, aunque como segundo de grupo, lo que obligó a un cruce tan peligroso como morboso: se verán las caras con el PSG de Luis Enrique. Messi se volverá a ver las caras con el que fue su club antes de su aterrizaje en Estados Unidos, donde no salió bien parado, así como los cuatro mencionados se verán las caras con el que fue su entrenador durante una de las grandes épocas del Barça.

Fue tras el empate a dos ante Palmeiras, cuando Jordi Alba, titular en el Inter de Miami, valoró el pase a octavos y habló sobre el cruce ante el PSG, recordando a Messi y lo vivido por el argentino en París: «Al final lo que quiere Leo es ganar partidos, como el gran jugador que es. Yo sé el sentimiento que tiene hacia el Barça, que es donde jugamos juntos, pero no hacia el PSG. Estuvo dos años allí y lo que pasó solo lo sabe él. Lo que está claro es que será un partido muy disputado y ojalá podamos dar la campana, sabiendo la dificultad que implica jugar con este tipo de equipos»

Jordi Alba es consciente del nivel que se encontrarán ante el campeón de Europa. « Vamos a ver si le competimos», explica el lateral sobre su cruce con el Inter de Miami, prudente a la vez que confiado en el rendimiento mostrado: «Hemos competido los tres partidos, ahora estamos hablando del campeón, de Europa».

«Por suerte lo he tenido y siempre he dicho que para mí es el mejor entrenador del mundo», lanzaba Jordi Alba sobre Luis Enrique, para él el mejor entre los mejores, además de poner ya en el foco en la eliminatoria: «A encontrarme con viejos amigos, pero una vez que pite el inicio del partido, a competirles y a intentar ganarles. Por qué no, esto es fútbol y vamos a ver hasta dónde podemos llegar».

Luis Suárez piropea a ‘Lucho’

No habló Leo Messi pero sí Luis Suárez, elegido mejor jugador del partido ante el Palmeiras, autor de uno de los goles del Inter de Miami. El uruguayo también valoró el cruce ante el PSG y recordó que Luis Enrique le mejoró cuando le dirigió: «Yo ya tenía un ADN competitivo pero él me lo incitó más. unto al maestro Tabárez con la selección, fue el entrenador más importante que tuve en mi carrera».

«Estudia mucho al rival, a los jugadores y las características. Es un entrenador que me influyó mucho. Me enseñó a moverme en un espacio en el que tenía que cumplir un rol del cual no estaba acostumbrado, a no tocar mucho el balón. Tenía que cubrir un espacio dentro del área, marcar la presión, todo cosas que no estaba muy acostumbrado», recuerda Luis Suárez de Luis Enrique, que destaca que «a nivel personal mi relación es de muchísimo respeto y admiración por lo que él generaba para nosotros».

Mascherano y su relación con Luis Enrique

Javier Mascherano, ahora entrenador del Inter de Miami pero hasta hace no mucho jugador, también fue dirigido en su día por Luis Enrique y recuerda con gratitud aquel tiempo: «Luis es un amigo, tengo una relación muy especial con él, muy especial con su familia. Va a ser obviamente especial enfrentarlo».

Lo que sí tiene claro el técnico de los americanos es que se van «a enfrentar posiblemente al mejor equipo de Europa» y que tratarán «de ir con la misma humildad la misma seriedad y tratar de hacer un gran partido y ver qué posibilidades tenemos».