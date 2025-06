El bonito gesto de Messi con una leyenda del Deportivo de La Coruña en el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes 2025 dejó una de sus imágenes más emotivas tras el empate entre el Inter de Miami y el Palmeiras, que significó el pase a octavos de final de ambos equipos. Leo Messi, capitán del conjunto estadounidense en el Mundial de Clubes, protagonizó un gesto que ha dado la vuelta al mundo al regalar su camiseta a Djalminha, ex futbolista y leyenda del Deportivo de la Coruña y referente del fútbol brasileño en los años noventa y principios de los 2000.

El partido, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, finalizó con un 2-2 que dejó un sabor agridulce en el conjunto de la MLS. El equipo de Messi había controlado gran parte del encuentro, pero encajó el empate en los últimos minutos frente al club paulista, dejando el primer puesto del grupo para los brasileños pero sellando en cualquier caso su pase a octavos de final del Mundial de Clubes. Tadeo Allende y Luis Suárez por los estadounidenses y Paulinho y Magalhaes por los brasileños pusieron los goles del partido. Aun así, el argentino fue protagonista de un momento de respeto y admiración que trascendió más allá del resultado.

💙 Dos formas de entender la magia. 🪄 Djalminha y Messi, el abrazo de quienes hicieron del fútbol una obra de arte. pic.twitter.com/kkGeJjDWPQ — SomosDepor 🍍 (@SomosDepor) June 24, 2025

Cuando Messi se dirigía a los vestuarios visiblemente contrariado por el empate en el Mundial de Clubes, fue interceptado por Djalminha en la zona mixta. El argentino, al verlo, no dudó en detenerse y fundirse en un abrazo con el ex jugador brasileño, con quien mantiene una relación cordial desde hace años. En ese breve encuentro, intercambiaron unas palabras y Messi le entregó la camiseta que acababa de utilizar en la segunda mitad del encuentro.

El reencuentro fue especialmente significativo teniendo en cuenta el pasado de Djalminha en el Palmeiras, rival de Messi esa noche, y en el Deportivo de la Coruña, donde compartió vestuario con Lionel Scaloni, actual seleccionador de Argentina. La conexión entre ambos futbolistas representa un cruce generacional entre dos épocas distintas del fútbol, un símbolo del respeto mutuo entre grandes figuras del deporte. Leyenda reconoce a leyenda.

«Nos conocíamos ya. Es un jugador que me encanta. Me ha regalado su camiseta. Siempre le digo que cuando haga un caño lo haga hacia adelante, no hacia atrás», bromeó Djalminha en declaraciones recogidas por Marca, mostrando con orgullo la elástica rosa del número 10 del Inter de Miami. El ex jugador brasileño, actualmente comentarista en medios de su país, se encontraba cubriendo el torneo y no ocultó su emoción por el encuentro con el astro argentino.

Djalminha marcó una época en Riazor con su estilo y calidad, un mago del balón que, cuando llegó a la Liga, Messi apenas tenía diez años. En ese entonces, el argentino comenzaba a destacar en las categorías inferiores del Barça, mientras que el brasileño lideraba al que sería el Superdepor hacia su época dorada, incluyendo el histórico título de Liga conseguido en el año 2000. Más de dos décadas después, sus caminos se cruzaron en un contexto totalmente distinto, pero con la misma pasión por el fútbol como denominador común. Como decimos, leyenda reconoce a leyenda, y cada uno en su época han sido jugadores de esos que han sido tocados por una varita…