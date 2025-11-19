Los bombos del sorteo del Mundial 2026: ya se sabe dónde estará España

España ya conoce su lugar en los bombos del sorteo del Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos el próximo 5 de diciembre. Un sorteo en el que la selección española será cabeza de serie, por lo que estará en el bombo 1. Su actual posición en el ránking mundial le hace lograr esta posición de privilegio después de conseguir la clasificación directa al Mundial. Los de Luis de la Fuente han realizado una clasificación prácticamente inmaculada que solamente quedó mínimamente manchada tras el empate ante Turquía en La Cartuja.

Ya son 42 las selecciones clasificadas para el próximo Mundial que se llevará a cabo el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Quedan seis billetes que se resolverán en la ventana del mes de marzo. Cuatro de ellos con la repesca de UEFA.

El sorteo del Mundial de 2026 se celebrará el próximo 5 de diciembre y saldremos de dudas con muchos de los cruces que podremos ver el próximo verano. Un sorteo que se celebrará en el Kennedy Center de Washington con la presencia del presidente Donald Trump.

Así serán los bombos del Mundial

España estará presente en el bombo 1 del sorteo del Mundial de 2026. Habrá un total de 48 selecciones por primera vez en una Copa del Mundo y estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Pasarán a la siguiente ronda las dos primeras selecciones de cada grupo y las ocho mejores terceras. Será también el Mundial más largo de la historia, durando más de 30 días.

Así están actualmente, con carácter provisional, los bombos del sorteo del Mundial 2026: