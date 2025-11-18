Una desangelada Cartuja vibró con el himno de España

El estadio de La Cartuja no se llenó para ver el encuentro que enfrentó a España y Turquía perteneciente a la última jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, pero esto no impidió que el coliseo sevillano vibrase con el himno de España. Los 40.000 aficionados que se dieron cita para ver a los hombres de Luis de la Fuente arroparon al combinado nacional desde que comenzaron a sonar los acordes del himno nacional.

La imagen de La Cartuja fue poco habitual en los encuentros de la selección española. Hacía mucho tiempo que el combinado nacional no jugaba un partido en casa con la grada tan vacía. Sevilla, tierra donde España siempre ha logrado grandes gestas, esta vez se quedó a verlo por la televisión.

España pretende poner el broche final a la clasificación en el estadio de La Cartuja, tal y como ocurrió en 2021 rumbo al Mundial de Qatar, aunque aquella vez con dosis de tensión mucho mayores: la Selección tuvo que jugarse el pase en un duelo decisivo frente a Suecia, resuelto con un gol de Morata. En esta ocasión, el panorama es muy distinto, ya que solo una derrota por siete o más goles ante Turquía apartaría al combinado nacional de la cita mundialista. Con este escenario, todo apunta a una noche festiva.

Hay que recordar que España conocerá a sus rivales para jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano el 5 de diciembre en Washington. El combinado nacional, número 1 del ránking FIFA, espera tener un sorteo favorable para afrontar la fase de grupos.